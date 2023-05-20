媽媽桃現盛產！雙「善」市長一同行銷 粉色大福吸睛

桃園復興每年5至8月為水蜜桃產季，母親節前後盛產，被稱為「媽媽桃」。桃園市長張善政、雲林縣長張麗善今搭配古坑鳳梨共同開箱宣傳。市府也與民間合作，研發粉色系甜點媽媽桃大福。農業局表示，媽媽桃現正盛產，產期預計到6月初，之後6月初至8月上旬則為水蜜桃盛產。

媽媽桃屬於熱帶水蜜桃品種，每年母親節前後為盛產期，栽種的果農也多為泰雅族媽媽們，因此被果農們稱為「媽媽桃」。媽媽桃於復興山區種植面積約46公頃，年產量290公噸，產值3480萬，且皮薄、果肉細緻，口感特別香甜，張善政形容口感「甜在嘴裡，溫暖在心裡」。

張善政今與張麗善一同行銷，張麗善也帶來有「雲林小太陽」之稱有濃郁特殊香味，果肉細緻多汁、甜度高，吃起來爽口不咬舌的金鑽鳳梨台農17號，製成的加工品更是讓品嚐的味蕾提升一個層次，如鳳梨膠質飲、鳳梨愛玉凍飲、鳳梨冰淇淋等優質商品。

張善政說，「媽媽桃」2周前已開放首波預購，引起廣大迴響，相信再藉由今日的宣傳記者會，能夠再次打響媽媽桃的名號；張麗善表示，在溫馨的5月，除了是桃園水蜜桃盛產的季節外，雲林的鳳梨、哈密瓜、西瓜等也正適逢產季，期盼藉由今日的跨縣市合作、交流，將2縣市優良的農特產品外銷到台灣各地。

媽媽桃現逢產季產期預計到6月初，之後6月初至8月上旬則為再復興種植面積達250公頃的水蜜桃盛產。