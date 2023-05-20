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媽媽桃現盛產！雙「善」市長一同行銷 粉色大福吸睛

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園復興每年5至8月為水蜜桃產季，母親節前後盛產，被稱為「媽媽桃」。記者翁唯真／攝影
桃園復興每年5至8月為水蜜桃產季，母親節前後盛產，被稱為「媽媽桃」。記者翁唯真／攝影

桃園復興每年5至8月為水蜜桃產季，母親節前後盛產，被稱為「媽媽桃」。桃園市長張善政雲林縣長張麗善今搭配古坑鳳梨共同開箱宣傳。市府也與民間合作，研發粉色系甜點媽媽桃大福。農業局表示，媽媽桃現正盛產，產期預計到6月初，之後6月初至8月上旬則為水蜜桃盛產。

媽媽桃屬於熱帶水蜜桃品種，每年母親節前後為盛產期，栽種的果農也多為泰雅族媽媽們，因此被果農們稱為「媽媽桃」。媽媽桃於復興山區種植面積約46公頃，年產量290公噸，產值3480萬，且皮薄、果肉細緻，口感特別香甜，張善政形容口感「甜在嘴裡，溫暖在心裡」。

張善政今與張麗善一同行銷，張麗善也帶來有「雲林小太陽」之稱有濃郁特殊香味，果肉細緻多汁、甜度高，吃起來爽口不咬舌的金鑽鳳梨台農17號，製成的加工品更是讓品嚐的味蕾提升一個層次，如鳳梨膠質飲、鳳梨愛玉凍飲、鳳梨冰淇淋等優質商品。

張善政說，「媽媽桃」2周前已開放首波預購，引起廣大迴響，相信再藉由今日的宣傳記者會，能夠再次打響媽媽桃的名號；張麗善表示，在溫馨的5月，除了是桃園水蜜桃盛產的季節外，雲林的鳳梨、哈密瓜、西瓜等也正適逢產季，期盼藉由今日的跨縣市合作、交流，將2縣市優良的農特產品外銷到台灣各地。

媽媽桃現逢產季產期預計到6月初，之後6月初至8月上旬則為再復興種植面積達250公頃的水蜜桃盛產。

桃園市農業局長陳冠義說，媽媽桃除提供復興區農會線上訂購平台外，5月12至31日周一至周五市府前廣場有展售會；今明2日於台北希望廣場、華泰名品城一期廣場販售；5月27、28日於中壢SOGO百貨1樓廣場，其中中壢SOGO百貨展售現場獨家優惠，買7盒送1盒、宅配到府免運費，歡迎市民朋友前往選購。

桃園復興每年5至8月為水蜜桃產季，市府也與民間合作，研發粉色系甜點媽媽桃大福。記者翁唯真／攝影
桃園復興每年5至8月為水蜜桃產季，市府也與民間合作，研發粉色系甜點媽媽桃大福。記者翁唯真／攝影
張善政（左2）今與張麗善（右2）一同行銷桃園復興媽媽桃及有雲林小太陽之稱金鑽鳳梨。記者翁唯真／攝影
張善政（左2）今與張麗善（右2）一同行銷桃園復興媽媽桃及有雲林小太陽之稱金鑽鳳梨。記者翁唯真／攝影

張善政 張麗善 雲林 桃園

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