坎城名人愛黑色？鑽石、水晶上身 氣場全開

坎城影展持續展開,在期間全世界的明星名人都齊聚於此,而名人的時裝、鞋履包款或珠寶,自然成為品味學習討論的熱門焦點。

曾被澳洲版時尚雜誌GQ評選為2019年度男模的Alton Mason,在出席Indiana Jones And The Dial Of Destiny(中譯:印第安納瓊斯之命運鐘盤)紅毯時,一身全黑西裝出自Balenciaga的51st高級訂製服,並在耳朵戴上了出自巴黎的珠寶品牌Messika的鑽石耳夾,讓全黑、太陽眼鏡與鑽石的火光,呈現高反差的戲劇性。

同樣以黑或白色為主視覺的Anja Rubik、Abbey Lee則不約而同選擇的Saint Laurent的俐落褲裝或小禮服;其中Abbey Lee的削肩禮服小秀香肩同時拖曳的燕尾相當符合紅毯的隆重感,而Anja Rubik則以黑色窄管褲搭配白色亮面襯衫上衣,並配戴上Boucheron的Pompon流蘇系列耳環與高級珠寶系列Maillons戒指,中性風格但不失閃耀。