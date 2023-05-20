坎城名人愛黑色？鑽石、水晶上身 氣場全開
坎城影展持續展開，在期間全世界的明星名人都齊聚於此，而名人的時裝、鞋履包款或珠寶，自然成為品味學習討論的熱門焦點。
曾被澳洲版時尚雜誌GQ評選為2019年度男模的Alton Mason，在出席Indiana Jones And The Dial Of Destiny（中譯：印第安納瓊斯之命運鐘盤）紅毯時，一身全黑西裝出自Balenciaga的51st高級訂製服，並在耳朵戴上了出自巴黎的珠寶品牌Messika的鑽石耳夾，讓全黑、太陽眼鏡與鑽石的火光，呈現高反差的戲劇性。
同樣以黑或白色為主視覺的Anja Rubik、Abbey Lee則不約而同選擇的Saint Laurent的俐落褲裝或小禮服；其中Abbey Lee的削肩禮服小秀香肩同時拖曳的燕尾相當符合紅毯的隆重感，而Anja Rubik則以黑色窄管褲搭配白色亮面襯衫上衣，並配戴上Boucheron的Pompon流蘇系列耳環與高級珠寶系列Maillons戒指，中性風格但不失閃耀。
捷克超模Eva Herzigová則是在出席由《Vanity Fair》和紅海國際電影節主辦的Women's Stories Gala晚宴時，搶先穿上Roger Vivier 2023秋冬系列的水鑽裝飾背心與Viv’ Choc手拿包，雖然全身都以黑色造型，但有水晶加持讓華麗搖滾風上身，一展超模氣場。
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