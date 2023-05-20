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坎城名人愛黑色？鑽石、水晶上身 氣場全開

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Abbey Lee出席坎城紅毯時，以Saint Laurent的黑色禮服小秀香肩、同時不失正式隆重。圖／Saint Laurent提供
Abbey Lee出席坎城紅毯時，以Saint Laurent的黑色禮服小秀香肩、同時不失正式隆重。圖／Saint Laurent提供

坎城影展持續展開，在期間全世界的明星名人都齊聚於此，而名人的時裝、鞋履包款或珠寶，自然成為品味學習討論的熱門焦點。

曾被澳洲版時尚雜誌GQ評選為2019年度男模的Alton Mason，在出席Indiana Jones And The Dial Of Destiny（中譯：印第安納瓊斯之命運鐘盤）紅毯時，一身全黑西裝出自Balenciaga的51st高級訂製服，並在耳朵戴上了出自巴黎的珠寶品牌Messika的鑽石耳夾，讓全黑、太陽眼鏡與鑽石的火光，呈現高反差的戲劇性。

同樣以黑或白色為主視覺的Anja Rubik、Abbey Lee則不約而同選擇的Saint Laurent的俐落褲裝或小禮服；其中Abbey Lee的削肩禮服小秀香肩同時拖曳的燕尾相當符合紅毯的隆重感，而Anja Rubik則以黑色窄管褲搭配白色亮面襯衫上衣，並配戴上Boucheron的Pompon流蘇系列耳環與高級珠寶系列Maillons戒指，中性風格但不失閃耀。

捷克超模Eva Herzigová則是在出席由《Vanity Fair》和紅海國際電影節主辦的Women's Stories Gala晚宴時，搶先穿上Roger Vivier 2023秋冬系列的水鑽裝飾背心與Viv’ Choc手拿包，雖然全身都以黑色造型，但有水晶加持讓華麗搖滾風上身，一展超模氣場。

男模Alton Mason的全黑西裝出自Balenciaga的51st高級訂製服。圖／Balenciaga提供
男模Alton Mason的全黑西裝出自Balenciaga的51st高級訂製服。圖／Balenciaga提供
捷克超模Eva Herzigová身上的水鑽裝飾背心及Viv’ Choc手拿包出自Roger Vivier的23秋冬系列，在黑色中營造華麗搖滾氣勢。圖／Roger Vivier提供
捷克超模Eva Herzigová身上的水鑽裝飾背心及Viv’ Choc手拿包出自Roger Vivier的23秋冬系列，在黑色中營造華麗搖滾氣勢。圖／Roger Vivier提供
今年的坎城影展期間，無論男性或女星多數穿上黑色視覺，展現一種黑色的多重風格表現。圖／Roger Vivier、Saint Laurent提供（合成圖）
今年的坎城影展期間，無論男性或女星多數穿上黑色視覺，展現一種黑色的多重風格表現。圖／Roger Vivier、Saint Laurent提供（合成圖）
Anja Rubik身穿Saint Laurent時裝並搭配了Boucheron戒指與珠寶耳環，率性而閃亮。圖／Boucheron提供
Anja Rubik身穿Saint Laurent時裝並搭配了Boucheron戒指與珠寶耳環，率性而閃亮。圖／Boucheron提供
一身黑的時尚男模Alton Mason，戴上Messika的鑽石耳骨夾，產生戲劇性的華麗裝飾效果。圖／翻攝自 IG @ altonmason
一身黑的時尚男模Alton Mason，戴上Messika的鑽石耳骨夾，產生戲劇性的華麗裝飾效果。圖／翻攝自 IG @ altonmason

珠寶 鑽石

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