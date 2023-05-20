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甜蜜生活的閃耀見證 高級珠寶婚戒搶搭六月喜事潮

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
HW Logo系列極細微密釘鑲嵌鑽石戒指，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
HW Logo系列極細微密釘鑲嵌鑽石戒指，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供

每年六月都有無數新人在此情訂終生，於此同時一只或華麗、或簡約的閃耀鑽戒，都將見證人生階段的嶄新開端。高級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出一系列鑽戒、線戒，同時推薦的Emerald系列腕表，以有型設計、永恆閃耀的鑽石，見證無形、無限延伸的堅定盟誓。

品牌最為經典、也相對入門系列的首推HW Logo系列鑽戒。HW不只是Harry Winston的H與W字母縮寫、也可以是Husband（丈夫）與妻子（Wife）、或是忠誠（Honest）與溫暖（Warm），充滿了多重的聯想，並成為系列鑽戒的拖台形狀。

喜愛鑽石飽滿、閃耀火光的人則不容錯過The One系列，選用鑽石為主石、並在側邊以密鑲嵌圓形明亮式切工、枕型切工或橢圓形切工鑽石，讓整只鑽戒的火光彼此輝映、讓情意與甜蜜無限倍增；喜愛極簡風格則可欣賞Infinite對戒，5.5毫米的鉑金材質，其戒指表面並非傳統的平順、但略帶角度的起伏更展現簡約但獨特的個人風格。

事實上，除了鑽石對戒，戒指與手表也可以成為盟誓與心儀的成對組合，例如女性可選擇婚戒、而男性則可選擇Emerald印記系列的手表，尤其從祖母綠切割形狀得到啟發的八角形表殼，也像是一個具象的「印記」，以有形定格無形情意、見證盟誓。

印記Emerald系列腕表，18K白金、33毫米、石英機芯、時間顯示，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
印記Emerald系列腕表，18K白金、33毫米、石英機芯、時間顯示，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
即將來臨的六月結婚潮，一只或華麗、或簡約的閃耀鑽戒，將見證人生新階段的開端。圖／海瑞溫斯頓提供
即將來臨的六月結婚潮，一只或華麗、或簡約的閃耀鑽戒，將見證人生新階段的開端。圖／海瑞溫斯頓提供
The One系列橢圓形切工鑽石戒指，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
The One系列橢圓形切工鑽石戒指，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
Infinite鑲鑽對戒，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
Infinite鑲鑽對戒，價格店洽。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出一系列的鑽石線戒，從Ribbon、Wave...風格豐富多元。圖／海瑞溫斯頓提供
海瑞溫斯頓（Harry Winston）推出一系列的鑽石線戒，從Ribbon、Wave...風格豐富多元。圖／海瑞溫斯頓提供
除了對戒，戒指與手表，也可以成為盟誓與心儀的成對組合。圖／海瑞溫斯頓提供
除了對戒，戒指與手表，也可以成為盟誓與心儀的成對組合。圖／海瑞溫斯頓提供

鑽石 戒指 品牌

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