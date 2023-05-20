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源自造物主的奇蹟 超擬真動物珠寶 再現幸運靈動

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Boucheron推出2023年度Animaux動物系列新珠寶，將造物主的奇蹟靈動還原。圖／Boucheron提供（合成圖）
Boucheron推出2023年度Animaux動物系列新珠寶，將造物主的奇蹟靈動還原。圖／Boucheron提供（合成圖）

討喜的動物因為有著不同身形、姿態與習性，正好成為高級珠寶創作的無窮靈感。法國珠寶品牌Boucheron推出2023全新Animaux動物系列，包含Fuzzy豹貓、Panda熊貓和Cicada雪蟬，以及品牌寵貓Wladimir貓咪，將靈動、力量、優雅，隨身巧戴。

其實早在日前Met Gala時，音樂人 ASAP Rocky便已搶先戴上Wladimir貓咪耳環，以品牌寵貓Wladimir為靈感的耳環除了以閃耀鑽石捕捉到長毛貓毛茸的皮草，深綠色沙弗萊石點綴的雙眼更讓人無法忽視，同系列再有精緻、栩栩如生的項鍊、開放式手鐲等單品。

同屬貓科的Fuzzy豹貓則化為一條玫瑰金鍊，其祖母綠貓眼周遭並環飾以一圈黑色亮漆，項鍊垂墜的末端更如豹貓尾巴的靈動飄逸；不容錯過的更有以海藍寶石與鑽石打造的、輕盈風格的Cicada雪蟬系列，以白金打造的蟬翼展現出清脆輕薄的意念，而海藍寶石的蔚藍更將散發如夏日晚風的清涼，更將以項鍊或戒指的形式，輕輕停駐在手腕或胸前、捎來好運。

Animaux動物系列Panda熊貓戒指，白金750，鑲嵌鑽石、黑色藍寶石、綠色碧璽、沙弗萊石，129萬元。圖／Boucheron提供
Animaux動物系列Panda熊貓戒指，白金750，鑲嵌鑽石、黑色藍寶石、綠色碧璽、沙弗萊石，129萬元。圖／Boucheron提供
全新Animaux動物系列，包含Fuzzy豹貓、Panda熊貓和Cicada雪蟬，以及品牌寵貓Wladimir貓咪，將靈動、力量、優雅，隨身巧戴。圖／Boucheron提供
全新Animaux動物系列，包含Fuzzy豹貓、Panda熊貓和Cicada雪蟬，以及品牌寵貓Wladimir貓咪，將靈動、力量、優雅，隨身巧戴。圖／Boucheron提供
揚起的雙耳、桀驁不馴但討喜的雙眼，都為Boucheron以Fuzzy豹貓玫瑰金項鍊忠實捕捉擬態；玫瑰金750與黑漆，鑲嵌鑽石和祖母綠，282萬元。圖／Boucheron提供
揚起的雙耳、桀驁不馴但討喜的雙眼，都為Boucheron以Fuzzy豹貓玫瑰金項鍊忠實捕捉擬態；玫瑰金750與黑漆，鑲嵌鑽石和祖母綠，282萬元。圖／Boucheron提供
Animaux動物系列Wladimir貓咪耳環，白金750、粉紅和黑色漆飾，鑲嵌鑽石、綠色沙弗萊石、綠瑪瑙和黑色藍寶石，81萬5,000元。圖／Boucheron提供
Animaux動物系列Wladimir貓咪耳環，白金750、粉紅和黑色漆飾，鑲嵌鑽石、綠色沙弗萊石、綠瑪瑙和黑色藍寶石，81萬5,000元。圖／Boucheron提供
Animaux動物系列Cicada雪蟬吊墜項鍊將可一物二用，拆卸變為胸針使用；白金750，鑲嵌鑽石和海藍寶石，106萬元。圖／Boucheron提供
Animaux動物系列Cicada雪蟬吊墜項鍊將可一物二用，拆卸變為胸針使用；白金750，鑲嵌鑽石和海藍寶石，106萬元。圖／Boucheron提供

品牌 鑽石 珠寶

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