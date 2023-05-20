源自造物主的奇蹟 超擬真動物珠寶 再現幸運靈動

討喜的動物因為有著不同身形、姿態與習性，正好成為高級珠寶創作的無窮靈感。法國珠寶品牌Boucheron推出2023全新Animaux動物系列，包含Fuzzy豹貓、Panda熊貓和Cicada雪蟬，以及品牌寵貓Wladimir貓咪，將靈動、力量、優雅，隨身巧戴。

其實早在日前Met Gala時，音樂人 ASAP Rocky便已搶先戴上Wladimir貓咪耳環，以品牌寵貓Wladimir為靈感的耳環除了以閃耀鑽石捕捉到長毛貓毛茸的皮草，深綠色沙弗萊石點綴的雙眼更讓人無法忽視，同系列再有精緻、栩栩如生的項鍊、開放式手鐲等單品。