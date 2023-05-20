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源自造物主的奇蹟 超擬真動物珠寶 再現幸運靈動
討喜的動物因為有著不同身形、姿態與習性，正好成為高級珠寶創作的無窮靈感。法國珠寶品牌Boucheron推出2023全新Animaux動物系列，包含Fuzzy豹貓、Panda熊貓和Cicada雪蟬，以及品牌寵貓Wladimir貓咪，將靈動、力量、優雅，隨身巧戴。
其實早在日前Met Gala時，音樂人 ASAP Rocky便已搶先戴上Wladimir貓咪耳環，以品牌寵貓Wladimir為靈感的耳環除了以閃耀鑽石捕捉到長毛貓毛茸的皮草，深綠色沙弗萊石點綴的雙眼更讓人無法忽視，同系列再有精緻、栩栩如生的項鍊、開放式手鐲等單品。
同屬貓科的Fuzzy豹貓則化為一條玫瑰金鍊，其祖母綠貓眼周遭並環飾以一圈黑色亮漆，項鍊垂墜的末端更如豹貓尾巴的靈動飄逸；不容錯過的更有以海藍寶石與鑽石打造的、輕盈風格的Cicada雪蟬系列，以白金打造的蟬翼展現出清脆輕薄的意念，而海藍寶石的蔚藍更將散發如夏日晚風的清涼，更將以項鍊或戒指的形式，輕輕停駐在手腕或胸前、捎來好運。
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