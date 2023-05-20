全台最高86樓吃到飽餐廳「饗」第三季開幕 搶攻高端客

全台最受矚目、今年討論度也最高的吃到飽餐廳「饗」，開幕時間與價格不斷掀起話題，今有媒體報導將於6月底試營運，記者去電饗賓集團，業者表示，目前還在裝潢與設備處理階段，須一切合乎法規才會對外營運，目前預估第三季開幕；至於外傳的每客3千元或5千元，業者低調指出，未到最後階段無法確定。

「饗」是饗賓集團旗下最頂級的吃到飽餐廳，位於台北地標101大樓的86樓，不但具有挑高大格局空間，視野也無可比擬，可說是繼「饗饗」之後，饗賓集團最重要的代表店。據了解，可能的客單價會落在每人3,000元上下，相較目前五星級飯店兩千元上下的價位，也將創下台灣吃到飽餐廳的最高價格。

饗賓餐飲集團旗下有INPARADISE饗饗、旭集、饗食天堂、果然匯、開飯川食堂、饗泰多等品牌，目前最高規、也是網友號稱「最難訂Buffet」的品牌為「INPARADISE饗饗」與「旭集」，6/1起將創新實施「訂位付費制」，日前也引發網友熱烈討論。

饗賓集團於去年初取得86樓、原本是「頂鮮101」的空間經營權後，即著手打造集團旗下最高規餐廳，裝潢與設備斥資2億元打造，取名「饗」也有無可取代之意。業者表示，空間設備、餐食內容也將完全不同於「饗饗」，業者指出，「饗將是一間全新品牌餐廳，目前正在最後的籌備和演練中，請拭目以待。」