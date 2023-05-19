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漢堡直擊！書寫文化空間Montblanc Haus 再攀文化高峰

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
一樓與德國Mutterland合作的咖啡館並提供咖啡飲品、肉桂捲、馬卡龍、德國甜點與輕食，中午也可於此用餐。記者釋俊哲／攝影
一樓與德國Mutterland合作的咖啡館並提供咖啡飲品、肉桂捲、馬卡龍、德國甜點與輕食，中午也可於此用餐。記者釋俊哲／攝影

去德國旅遊，慕尼黑、柏林常是熱門城市首選，但如果有多一點時間，北部的漢堡相當值得半天或一日遊。除了知名的易北愛樂廳、聖米迦勒教堂，萬寶龍（Montblanc）於2022年新落成的Montblanc Haus，更特別值得一探。

萬寶龍的歷史緣起於書寫，當然品牌近年在高價手表、皮件的表現相當亮眼，但關於書寫與哲學的精神呼喚，實則是萬寶龍的魅力所在。日前聯合報受邀前往2022新落成的Montblanc Haus，一探這個品牌的全新風貌與歷史底蘊。三層樓高、由西班牙Nieto Sobejanos Architectos建築師團隊操刀的建築注入了品牌的「山岳」精神，外觀隱藏著高低起伏的稜線，像時間的脈動也似書寫筆跡，在蜿蜒處藏入了生命力。

甫步入大廳，左上方兩層樓高懸吊的裝置藝術是務必一「拍」的網美打卡點。透過懸吊的字母與圖案，悄悄藏入萬寶龍的9個英文字母，當代而富藝術感。而約1,100坪的三層樓空間裡，又分為「書寫的脈搏」、「傳承與願景」、「世界各地的書寫作品」、「精湛工藝與創新技術」、「萬寶龍系列」與「留下印記」等六大主題。

在「書寫的脈搏」展區裡，約270度的環形螢幕以約五分鐘多的影片喚醒了人對書寫、記錄、思想辯證的豐富聯想；「傳承與願景」區則帶人一探萬寶龍的前世今生，無論是多達數百只鋼筆建構的微型藝術裝置，透過技法、材質、線條與故事，其中並藏入近20只橫跨1928到2017年的重要書寫工具，進而串接起一部關於書寫的詩篇。櫥窗內再陳列了鋼筆、文獻與廣告物，並見證各種萬寶龍的珍貴時刻，例如Montblanc的公司原名稱為Simplo Filler Pen Co.，而「Meisterstück」則是英文的Masterpiece、意指工匠想出師必須完成的一款「大師之作」、因而成為今日「大師傑作」系列的名稱。「世界各地的書寫作品」，則紀錄了全世界不同文明、字體、風格殊異的書寫紀錄，讓人直面深入文字的結構，更從字體的流動弧線間感受到超越文字符碼的圖像之美。

同時整個Montblanc Haus最值得一探、但也最難進入的，則莫非一個360度環形空間的檔案資料庫。只有貴賓、VVIP或媒體才能受邀入內，內裡360度的黑色牆面上隨手一按、長形宛如圖書館的資料櫃滑行而出，內裡藏有文獻、骨董，僅有當設計師需要靈感時，才會重新甦醒，出現在人們眼前。

想前往Montblanc Haus？從漢堡市中心前往車程約25分鐘，門票則可在網路預約或現場購票，成人門票為14歐元、12歲以下兒童免費入場；但就算你只有不到一小時，也請務必在一樓的Cafe小歇片刻，由萬寶龍與漢堡當地知名咖啡廳Mutterland一同打造的咖啡廳，有咖啡、輕食、甜點，尤其逛累一樓右側的專賣店後，不如為自己點上一杯飲品，為此行劃下完美也愜意的句點吧？

環形360度的黑色檔案資料庫內，圖書館式抽屜櫃內藏有萬寶龍重要的文獻寶藏。記者釋俊哲／攝影
環形360度的黑色檔案資料庫內，圖書館式抽屜櫃內藏有萬寶龍重要的文獻寶藏。記者釋俊哲／攝影
想知道萬寶龍（Montblanc）的品牌工坊原點？且來一趟Montblanc Haus，讓歷史文物告訴你。記者釋俊哲／攝影
想知道萬寶龍（Montblanc）的品牌工坊原點？且來一趟Montblanc Haus，讓歷史文物告訴你。記者釋俊哲／攝影
離開Montblanc Haus前，不妨前往一樓的專賣店空間，除了獨賣商品，還將提供客製化服務。記者釋俊哲／攝影
離開Montblanc Haus前，不妨前往一樓的專賣店空間，除了獨賣商品，還將提供客製化服務。記者釋俊哲／攝影
「世界各地的書寫作品」展區，引領人從線條間領受超越文字的圖像之美。記者釋俊哲／攝影
「世界各地的書寫作品」展區，引領人從線條間領受超越文字的圖像之美。記者釋俊哲／攝影
Montblanc Haus書寫藝術坊同時提供多元的課程體驗，唯須事先預約。圖／萬寶龍提供
Montblanc Haus書寫藝術坊同時提供多元的課程體驗，唯須事先預約。圖／萬寶龍提供
由巴黎藝術家所打造的裝飾藝術，成為一樓空間中的氣質亮點。記者釋俊哲／攝影
由巴黎藝術家所打造的裝飾藝術，成為一樓空間中的氣質亮點。記者釋俊哲／攝影
「精湛工藝與創新技術」中的櫥窗內，見證了萬寶龍鍛造書寫工具的工藝結晶。記者釋俊哲／攝影
「精湛工藝與創新技術」中的櫥窗內，見證了萬寶龍鍛造書寫工具的工藝結晶。記者釋俊哲／攝影
聯合報日前受邀前往參訪去年甫開幕、位於德國漢堡的Montblanc Haus，見證書寫文明的眾多精彩時刻。圖／萬寶龍提供
聯合報日前受邀前往參訪去年甫開幕、位於德國漢堡的Montblanc Haus，見證書寫文明的眾多精彩時刻。圖／萬寶龍提供
「書寫的脈搏」（Pulse of Writing）展間。圖／萬寶龍提供
「書寫的脈搏」（Pulse of Writing）展間。圖／萬寶龍提供
去年五月甫開幕的Montblanc Haus，已然成為前往漢堡旅遊的必訪文化景點之一。圖／萬寶龍提供
去年五月甫開幕的Montblanc Haus，已然成為前往漢堡旅遊的必訪文化景點之一。圖／萬寶龍提供
Montblanc Haus牆面上的樓層分布明細，從字體字型、立體印刷，已然感覺到萬寶龍藏入的、對設計與書寫的愛。記者釋俊哲／攝影
Montblanc Haus牆面上的樓層分布明細，從字體字型、立體印刷，已然感覺到萬寶龍藏入的、對設計與書寫的愛。記者釋俊哲／攝影
透過上百只重要鋼筆聚集的藝術裝置，宛如一首關於書寫的無聲詩篇禮讚。記者釋俊哲／攝影
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咖啡廳 漢堡

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