漢堡直擊！書寫文化空間Montblanc Haus 再攀文化高峰

去德國旅遊，慕尼黑、柏林常是熱門城市首選，但如果有多一點時間，北部的漢堡相當值得半天或一日遊。除了知名的易北愛樂廳、聖米迦勒教堂，萬寶龍（Montblanc）於2022年新落成的Montblanc Haus，更特別值得一探。

萬寶龍的歷史緣起於書寫，當然品牌近年在高價手表、皮件的表現相當亮眼，但關於書寫與哲學的精神呼喚，實則是萬寶龍的魅力所在。日前聯合報受邀前往2022新落成的Montblanc Haus，一探這個品牌的全新風貌與歷史底蘊。三層樓高、由西班牙Nieto Sobejanos Architectos建築師團隊操刀的建築注入了品牌的「山岳」精神，外觀隱藏著高低起伏的稜線，像時間的脈動也似書寫筆跡，在蜿蜒處藏入了生命力。

甫步入大廳，左上方兩層樓高懸吊的裝置藝術是務必一「拍」的網美打卡點。透過懸吊的字母與圖案，悄悄藏入萬寶龍的9個英文字母，當代而富藝術感。而約1,100坪的三層樓空間裡，又分為「書寫的脈搏」、「傳承與願景」、「世界各地的書寫作品」、「精湛工藝與創新技術」、「萬寶龍系列」與「留下印記」等六大主題。

在「書寫的脈搏」展區裡，約270度的環形螢幕以約五分鐘多的影片喚醒了人對書寫、記錄、思想辯證的豐富聯想；「傳承與願景」區則帶人一探萬寶龍的前世今生，無論是多達數百只鋼筆建構的微型藝術裝置，透過技法、材質、線條與故事，其中並藏入近20只橫跨1928到2017年的重要書寫工具，進而串接起一部關於書寫的詩篇。櫥窗內再陳列了鋼筆、文獻與廣告物，並見證各種萬寶龍的珍貴時刻，例如Montblanc的公司原名稱為Simplo Filler Pen Co.，而「Meisterstück」則是英文的Masterpiece、意指工匠想出師必須完成的一款「大師之作」、因而成為今日「大師傑作」系列的名稱。「世界各地的書寫作品」，則紀錄了全世界不同文明、字體、風格殊異的書寫紀錄，讓人直面深入文字的結構，更從字體的流動弧線間感受到超越文字符碼的圖像之美。

同時整個Montblanc Haus最值得一探、但也最難進入的，則莫非一個360度環形空間的檔案資料庫。只有貴賓、VVIP或媒體才能受邀入內，內裡360度的黑色牆面上隨手一按、長形宛如圖書館的資料櫃滑行而出，內裡藏有文獻、骨董，僅有當設計師需要靈感時，才會重新甦醒，出現在人們眼前。