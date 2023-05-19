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肉肉控大滿足！「肉次方」4人同行送10oz超巨牛排
肉肉控注意了！王品旗下燒肉吃到飽「肉次方」與鐵板燒「hot 7」送優惠，即日起至5/31，4人同行到「肉次方」內用998元套餐，即贈「10盎司松露肋眼牛排」一份；「hot 7」即日起到6/20LINE官方帳號，每周都能玩扭蛋遊戲，隨機獲得「鐵板椒麻雞」、「泰式香煎鮑魚」贈菜券，到店內用2客套餐即可免費兌換。
網友號稱「最難訂位燒肉吃到飽」品牌「肉次方」主打598元起，現切肋眼牛排、牛舌、橫膈膜等50種肉品與海鮮吃到飽，超高CP值深受年輕族群喜愛。即日起至5/31，4人同行來店內用點998元的套餐，即贈「10盎司松露肋眼牛排」1份，8人同行則贈2份，依此類推，加肉無上限。
「肉次方」推出的限量LINE貼圖「立方虎」，成功搶到貼圖的幸運粉絲，只要在5/31前使用「立方虎」貼圖回傳肉次方LINE官方帳號，到店消費出示畫面，即贈「神奇海螺」一份。也可使用「立方虎」貼圖與親友聊天，將聊天室畫面截圖，於5/31前到肉次方FB粉絲團指定貼文留言區上傳，還可抽價值798元的「進擊の肉套餐」優惠券。
鐵板燒「hot 7」同步祭出好禮，即日起到6/20每周都能上hot 7的LINE官方帳號，免費玩扭蛋遊戲「好心情扭7來」，可隨機扭到「鐵板椒麻雞」、「泰式香煎鮑魚」、「酒香鮮蝦」、「和風照燒杏鮑菇」、「爆炒鮮魷」等價值最高達200元的贈菜券，人人有獎，到店內用2份套餐即可兌換加菜。此外，6/30前，來店外帶自取消費滿599元，即贈「季節冰沙」2杯。
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