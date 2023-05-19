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OKmart搶攻520商機！OKCAFÉ指定品項8折、「OK香草牛奶霜淇淋」會員特價

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
OKmart瞄準520商機，即日起至5月21日推出OKCAFÉ「焙茶拿鐵」單杯8折（原價55元）。圖／OKmart提供
OKmart瞄準520商機，即日起至5月21日推出OKCAFÉ「焙茶拿鐵」單杯8折（原價55元）。圖／OKmart提供

520的中文諧音「我愛你」，每年到了5月20日，就是戀人表達心意的最佳時機。OKmart瞄準520商機，即日起至5月21日推出OKCAFÉ「焙茶拿鐵」單杯8折（原價55元）；OK霜淇淋夏季限定，選用國際乳源，同一活動期間會員獨享每支特價19元（原價30元）。

OKCAFÉ添用「伊帕內瑪莊園日曬豆」，把咖啡的質感再提升，伊帕內瑪莊園位於咖啡指標性產區─巴西，入口帶有紮實烤焙堅果調性，伴隨著適中的麥芽般甜感，以及如苦甜可可般芳香尾韻，整體口感厚實，質地滑順。因應夏季茶飲市場，OKCAFÉ茶拿鐵受到消費者青睞，「焙茶拿鐵」選用日本九州第一大產區鹿兒島所產的焙茶粉，採用日本蒸菁技術，製作為煎茶後由紅外線機器烘焙而成，層次分明的烘焙味道，入口有天然蜂蜜氣息，加入鮮奶後的焙茶拿鐵更順口。

OKmall雲端商城活動則自即日起至5月21日推出OKCAFÉ莊園級大杯美式咖啡、拿鐵可享同品項2杯85折。

此外，OKmart指定門市同步推出療癒身心的「香草牛奶霜淇淋」，主打來自紐西蘭乳源，由杜老爺製作香草牛奶霜淇淋基底，濃郁醇厚的牛奶搭配香草的迷人香氣，口感甜而不膩，是大人系最愛口味之一。即日起至5月21日至具有霜淇淋機台的OKmart門市購買，憑OKmart會員即享有19元優惠價（原價30元）。

即日起至5月21日至具有霜淇淋機台的OKmart門市購買「香草牛奶霜淇淋」，憑OKmart會員即享有19元優惠價（原價30元）。圖／OKmart提供
即日起至5月21日至具有霜淇淋機台的OKmart門市購買「香草牛奶霜淇淋」，憑OKmart會員即享有19元優惠價（原價30元）。圖／OKmart提供
即日起至5月21日至具有霜淇淋機台的OKmart門市購買「香草牛奶霜淇淋」，憑OKmart會員即享有19元優惠價（原價30元）。圖／OKmart提供
即日起至5月21日至具有霜淇淋機台的OKmart門市購買「香草牛奶霜淇淋」，憑OKmart會員即享有19元優惠價（原價30元）。圖／OKmart提供
OKmart瞄準520商機，即日起至5月21日推出OKCAFÉ「焙茶拿鐵」單杯8折（原價55元）。圖／OKmart提供
OKmart瞄準520商機，即日起至5月21日推出OKCAFÉ「焙茶拿鐵」單杯8折（原價55元）。圖／OKmart提供

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