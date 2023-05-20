正確刷牙好處多 網評「電動牙刷」、「傳統牙刷」優缺點一次看

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤一年內「電動牙刷vs傳統牙刷」相關話題的網路聲量，帶您了解網友對於兩種類型牙刷的看法為何。

刷牙的方式是影響口腔健康的因素之一，若未能正確刷牙，不僅可能導致蛀牙、牙周病等口腔問題，甚至還可能帶來口臭、進而影響人際關係。因此，刷牙可說是非常重要的生活習慣，而「牙刷的挑選」也因此成為不得不重視的關鍵。

電動牙刷「刷得比較乾淨」？ 網：刷牙方式才是關鍵 ▲ 網友熱議的兩種類型牙刷 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年內網路上針對「電動牙刷vs傳統牙刷」話題的相關討論，發現電動牙刷受到不少網友青睞，而其優勢之一在於許多人認為用電動牙刷刷牙可以「刷得比較乾淨」；便有多位網友在社群上分享自己使用電動牙刷的感受，表示「覺得差很多欸，兩種刷完用舌頭感覺一下齒面完全不一樣」、「覺得好用，用一樣的時間比傳統的（牙刷）刷得乾淨」，有感電動牙刷的「清潔力」效果顯著，更勝普通牙刷一籌，甚至有人直呼「相見恨晚，用過就回不去了」，覺得是非常值得的投資。此外，也有人稱讚電動牙刷操作上十分便利，不必自行控制牙刷的施力大小或擺動幅度、只要放好角度即可，「刷牙的時候可以直接放空」簡直是懶人福音，且這樣的設計也很適合手部較不靈活的人使用。

而另一派網友則認為，雖電動牙刷有著較省時省力的特性，但其實只要正確使用傳統牙刷，也可以達到同樣的清潔效果，就有網友比喻「電動牙刷=機車，牙刷=腳踏車，（機車）騎得好可以更快，不會騎車一樣爛」，巧妙點出除菌效果好壞的關鍵在於刷牙的方式和習慣是否正確。也有網友提到，傳統牙刷單價較低，就算每兩三個月就更換一次也不心疼，不像電動牙刷「光入手就貴很多，換刷頭、換電池什麼的也都要錢」，認為考量長期下來耗材與維修等零零總總的花費，還是選擇傳統牙刷cp值較高。不僅如此，有網友提到傳統牙刷還有著輕便、易攜帶的優勢，「出門在外很適合放在隨身包包裡，吃完飯找洗手台就可以刷」，有助於養成飯後刷牙的習慣，且用傳統牙刷刷牙時可自己控制力道，不用擔心震度太強「傷到牙齒表面」，或刷到原本就很敏感的患處造成流血受傷。

你喜歡電動牙刷還是傳統牙刷呢？兩種牙刷都有其各自的優點及好處，不過無論選擇哪一種牙刷，最重要的是養成良好的刷牙習慣，以正確的姿勢動作刷牙並適時搭配使用牙線，才能擁有清新的口氣及一口健康好牙！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「網友熱議的兩種類型牙刷」相關討論則數。觀測期間：2022/05/01~2023/05/07，共一年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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