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520世界蜜蜂日！郭雪芙變蜜蜂女神 號召一起守護生態
5月20日，不僅代表著520我愛你，也是一年一度的一年一度的世界蜜蜂日World Bee Day，以蜜蜂為Logo，且許多保養品原料來自蜜蜂的法國品牌嬌蘭，再度號召正視蜜蜂滅絕危機，也邀請郭雪芙變身蜜蜂女神，鼓勵大家一起守護蜜蜂。
嬌蘭至今年，已經連續3年號召蜜蜂保育行動，從5月20日至22日，嬌蘭將全球20%的銷售收益，捐予嬌蘭蜜蜂保育計畫（Guerlain for Bees Conservation Programme），希望投入蜜蜂保育的工作，預計募集超過100萬歐元。
此次也邀請法國視覺藝術家瑟琳．坎隆（Céline Cléron），繪畫一系列清新插畫，並設計出限量「嬌蘭皇家蜂王乳平衡油 BEE藝術聯名版」，邀請大家提高蜜蜂保護意識，響應蜜蜂保育行動。
其中插畫，還邀請大家了解，居家也可以保護蜜蜂，包括讓自家的花園部分區域自然成長、種植花蜜植物、提供蜜蜂水源等，也是在家就能夠保育蜜蜂的小訣竅。
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