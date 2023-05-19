台灣虎航冬季航班下周一開賣 飛日本單程未稅1299元起

台灣虎航今天宣布，台虎冬季航班第一波將於5月22日下周一上午10時至23日晚上11時59分開賣， 冬季航班單程未稅1299元起，日本線的成田、羽田、名古屋、福岡、小松、茨城、新潟都享優惠價。

台灣虎航說，第二波還有更多航點，包括日本線的大阪、岡山、花卷、仙台、函館、沖繩，以及韓國的首爾、釜山、大邱、濟州，泰國曼谷；自5月24日上午10時至25日晚上11時59分開賣。

台灣虎航冬季航班搭乘期間為今年10月29日至2024年3月30日。虎迷購票再抽宏佳騰智慧電車。更多航班資訊可至 https://www.tigerairtw.com/zh-tw 查詢。

旅遊網紅「布萊N 機票達人」表示，想要耶誕節、跨年，過年、228連假這些大節日出遊的，開賣的時候就搶先下手就對了。台虎第一波促銷航線：桃園-茨城1699元起；桃園-東京成田、高雄-東京成田、桃園-東京羽田、桃園-名古屋、高雄-名古屋、桃園-福岡、高雄-福岡、桃園-小松、桃園-新潟1799元起。