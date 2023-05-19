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LINE旅遊公布海外旅遊最夯城市 東京依舊最受國人喜愛

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
圖二、LINE旅遊公布國人最愛十大短線城市。圖／LINE提供
圖二、LINE旅遊公布國人最愛十大短線城市。圖／LINE提供

國境解封以來，出國旅遊人數顯著成長，LINE旅遊觀察，最受國人喜愛的前5大城市，依序為東京、大阪、首爾、京都與沖繩，長程旅遊則以歐洲城市更為熱門。

根據交通部觀光局的統計資料，去年10月解封後，海外旅遊人數大幅成長，今年2月，國人出國人次突破65萬人次，已超過2020年同期，且今年第一季總出國人數已突破200萬人次，顯示海外旅遊已穩定復甦；然而，目前機票價格依舊看漲，短期內沒有回跌的趨勢，建議想出國玩卻擔心荷包的消費者，可提早規劃行程。

LINE旅遊自機票訂單觀察用戶規劃旅遊行為，去年疫情期間，日本機票平均預訂天數約在100天前，研判當時已有不少用戶為未來的日本之旅進行規劃；去年底國境開放後，東京、大阪、福岡等地的機票預訂大約在行前85天完成，韓國城市如首爾、釜山，平均在68天前完成機票預訂，整體旅遊規劃時間雖較疫情期間縮短，但受到價格因素，民眾仍傾向儘早規劃，不如疫情前的「說走就走」。

LINE旅遊觀察，去年解封後累計至今年3月底的行程規劃資料發現，最受國人喜愛的前5大城市無庸置疑仍是日本、韓國的知名觀光城市，依序為東京、大阪、首爾、京都與沖繩，而6至10名的城市，除了釜山、香港外，均為東南亞各地的知名旅遊城市，依序為曼谷、釜山、新加坡、香港和胡志明市；這些地點因文化親近、地理位置鄰近、城市交通便利、吃喝玩樂一應俱全深受國人喜愛，此外，如新加坡、香港則因可使用中文溝通，也是國人嘗試疫後出國的首選。

歐美地區解封相較亞洲地區更早，目前旅遊環境幾乎完全恢復，機票漲幅相較日韓短線來得小，也成為國人規劃較長假期的選擇。LINE旅遊團隊觀察，站上行程規劃中前五名為歐、美、澳洲的各大知名旅遊城市，最熱門的為西歐大城，依序為巴黎、巴塞隆納、倫敦，第四、五名分別為美國紐約與澳洲雪梨。

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