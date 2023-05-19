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空中飛人帥氣伴手！Bell & Ross推新款兩地時間腕表

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
面盤中的四只指針只有大型三角箭頭的GMT指針是為紅色，醒目而直觀。圖／Bell & Ross提供
面盤中的四只指針只有大型三角箭頭的GMT指針是為紅色，醒目而直觀。圖／Bell & Ross提供

時間不總是線性、垂直的軸線，也可以多元、跨越的多重時態。Bell & Ross推出新款BR 03-93 GMT Blue腕表，以方方正正的儀表板輪廓為靈感，結合醒目的設計細節、當代的俐落明快風格，將成為空中飛人、白領菁英的動感活力之選。

早在2007年時，Bell & Ross便已推出BR 03-51 GMT鈦金屬腕表，使用磨砂鈦金屬表殼與碳纖維面盤，再結合第二時區與大日期視窗，滿足旅人輕盈、同時讀取不同時區功能的易讀與便利為特色；時間軸稍微拉近，2021年時Bell & Ross再推出使用SLN White 10 X1 綠色夜光塗料的BR 03-93 GMT腕表，透過紅色三角尖頭GMT指針與24小時刻度的雙向旋轉表圈，讓低光源的情況下同樣清楚讀取時間。

2023年新款、今年甫於日內瓦「鐘表與奇蹟」表展發表的新品BR 03-93 GMT腕表則於近日火速上市，42毫米的精鋼表殼搭配了藍、灰雙色的24小時刻度雙向表圈，藍色面盤內並有著醒目的阿拉伯數字時標與分鐘刻度，同時表冠側面並有著Bell & Ross的「&」符號，象徵了跨界、聯名的無限可能。

表款並將使用自動上鍊機芯，具備時間、第二地時間與日期顯示功能，面盤中的四只指針只有大型三角箭頭的GMT指針是為紅色，醒目而直觀。表款並使用防反光塗層藍寶石水晶、藍色小牛皮與黑色合成織布表帶，再具備防水100性能。上高空、下水去？游刃有餘，訂價則為13萬9,000元。

四四方方、略帶厚度但不嫌沈重的BR 03-93 GMT Blue腕表，跳脫手表的功能、更像一枚全身的造型風格選物。圖／Bell & Ross提供
四四方方、略帶厚度但不嫌沈重的BR 03-93 GMT Blue腕表，跳脫手表的功能、更像一枚全身的造型風格選物。圖／Bell & Ross提供
BR 03-93 GMT Blue腕表，13萬9,000元。圖／Bell & Ross提供
BR 03-93 GMT Blue腕表，13萬9,000元。圖／Bell & Ross提供
以方正儀表板輪廓為靈感並結合當代的俐落明快風格，讓BR 03-93 GMT Blue表款成為白領菁英的動感活力之選。圖／Bell & Ross提供
以方正儀表板輪廓為靈感並結合當代的俐落明快風格，讓BR 03-93 GMT Blue表款成為白領菁英的動感活力之選。圖／Bell & Ross提供

腕表 時區 日內瓦

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