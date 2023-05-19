懶人包／一篇看完「1星爆氣咖啡店」來龍去脈！老闆狂發「30多則動態」翻醜照、掀個資公審消費者

image source:翻攝Google街景地圖

文／姜雅馨

咖啡廳已成為許多人辦公、聊天的好去處，不過近日卻傳出台北市大同區某韓系咖啡廳疑似不滿消費者在Google評論留一星評價，憤而在官方IG曬出該名消費者留言及臉書，甚至將本人臉書帳號換成對方本名，誇張舉動也引來上萬人關注。

低消200元品項卻不齊全？消費者還原事發經過怒留1星評論

一名女子近日吃完午餐後前往台北市大同區某韓系咖啡店想內用喝咖啡，原本打算點一杯140元燕麥奶，但咖啡店低消為200元，於是女子決定加點60元棉花糖，無奈店員告知當天沒有供應餅乾，不過其他甜點單價均為200元起跳，女子表示自己已經吃不下了，店員則回應「還是你要改外帶？」

女子聽完後表示，「我願意符合店內低消規則，但是貴店品項沒有準備齊全；店內若客滿狀態，我可能真的拉低店家均消，我會識相離開，但桌子全空」，最後女子和店員說聲抱歉，並表明自此絕不會再踏進該店，事後也在Google留下一星評價，「台北很大，優質咖啡店很多，要選擇哪間大家可以自己考慮一下」。

咖啡店老闆被一星評論激怒？曬監視器畫面公審消費者：妳以為我開的是行天宮？

沒想到女子的舉動卻激怒咖啡店老闆，咖啡店老闆不僅公開女子個資，甚至曝光對方的家人、閨蜜臉書，「啊～原來是XX的妹妹OO，失禮了，妳姊姊今天來我店裡當奧客，她有跟妳說嗎？妳來我請妳吃甜點喝咖啡」、「這位是XX的閨蜜，跟風給負評但我們從不屑那幾個星，長大了還是要有自己的想法呦！對了，妳的眼妝我也只給一顆星」。

接著咖啡店老闆針對女子訴求回應，「我們沒有逼妳進門消費啊，是妳自己闖進來的餒」、「此時此刻員工一個人正在製作兩份外送訂單，但還是貼心詢問咖啡是否要改外帶，XX直接原地惱羞」、「我規劃菜單要經過妳同意？我今日提供的品項一定要無限量供應不能售完？」、「店內有沒有客滿桌子，空的滿的真的是我們店家的事，跟妳有沒有辦法達到內用低消是兩回事吧？」

▲台北市大同區某韓系咖啡店老闆在IG限時動態公審消費者。

image source:翻攝咖啡店IG

▲台北市大同區某韓系咖啡店老闆在IG限時動態公審消費者。

image source:翻攝咖啡店IG

咖啡店老闆也曬出店內監視器畫面，強調該名女子拿了店家免費提供的水，甚至只花一秒左右的時間看完用餐規定，「妳真的很鬧欸，妳可以評論店家，店家也有權利評論客人，尊重兩個字都做不到，妳早該識相離開，我還讓妳倒了杯水、吹個冷氣再走，妳以為我開的是行天宮喔？」對於網友評價，老闆則轉發反嗆「要賣什麼是店家決定，低消多少也是我說的算，不接受可以轉頭就走，不用來教育我，教我們店家怎麼做生意，內用不點鬆餅，那妳進來幫忙洗碗好了」。

咖啡店老闆最後也強調「GOOGLE那幾顆破星打從開店我就沒在CARE」，面對女子事後要求店家將IG限時動態刪除，咖啡店老闆也直接把女子照片與律師圖合成，強調自己絕對不會刪除任何照片和內容，「無法接受低消，對我員工態度惡劣，一律慢走不送喔！」

▲台北市大同區某韓系咖啡店老闆在IG限時動態曬出消費者當時入店畫面。

image source:翻攝咖啡店IG

▲台北市大同區某韓系咖啡店老闆在IG限時動態公審消費者。

image source:翻攝咖啡店IG

▲台北市大同區某韓系咖啡店老闆最後在IG限時動態透露，店內當時剛好播放南韓女歌手BIBI的歌曲〈BIBI Vengeance〉。

image source:翻攝咖啡店IG

據《華視新聞網》報導，咖啡店老闆目前人不在國內，事後女子也向律師呂秋遠尋求協助，對方也建議他們提告店家妨害名譽，「這樣不舒服的情況，我們已詢問過律師，店家已違反個資法，後續會交給律師處理」。

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