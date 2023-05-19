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最狂生日禮！Cooler Master球鞋造型電腦主機圈粉魔獸霍華德

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
酷碼科技贈送球星霍華德Dwight Howard球鞋造型電腦主機。圖／酷碼科技提供
酷碼科技贈送球星霍華德Dwight Howard球鞋造型電腦主機。圖／酷碼科技提供

NBA球星「魔獸」霍華德Dwight Howard日前親臨Cooler Master酷碼科技總部，除了開心體驗各項沉浸式科技產品，Cooler Master也再次為霍華德送上一份特別的生日禮物，量身打造專屬顏色的球鞋造型電腦主機「Sneaker X」。

品牌與霍華德的淵源來自去年12月霍華德生日慈善義賣餐會，將Cooler Master酷碼科技提供的球鞋造型電腦主機與當天益賣活動結合，將義賣所得38萬元善款全數捐給霍華德親自指定的慈善單位。這款主機結合Cooler Master的創新設計和霍華德對籃球的熱愛，完美融合科技和運動元素。

Sneaker X魔獸版本主要配置包括MSI MPG B650I EDGE主機板、AMD Ryzen 5 7500X處理器、ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 4070 Twin Edge OC顯示卡和G.Skill Trident Z5 RGB 6800MHz 16x2GB記憶體，確保在高速運作下仍能維持絕對的穩定性，陪伴霍華德在生活中也大顯身手。

Cooler Master不斷在設計與功能上追求創新，即將推出的Sneaker X主打外觀造型獨特，這系列由JMDF從頭開始設計，並首次在「Case Mod World Series 2020」世界改裝大賽中展出，設計靈感來自於標誌性的運動鞋，同時兼具電腦的設備，非常適合鞋迷們收藏。另外，Sneaker X在硬體配置上也非常出色，為玩家提供極致的遊戲體驗；亦搭載高容量記憶體、快速存儲設備和Cooler Master頂尖的電源與散熱系統，確保玩家即使在最激烈的遊戲場景下，電腦也能保持最佳的運行狀態。

酷碼科技贈送球星霍華德Dwight Howard球鞋造型電腦主機。圖／酷碼科技提供
酷碼科技贈送球星霍華德Dwight Howard球鞋造型電腦主機。圖／酷碼科技提供
魔獸現場體驗多款沉浸式科技產品。圖／酷碼科技提供
魔獸現場體驗多款沉浸式科技產品。圖／酷碼科技提供
魔獸現場體驗多款沉浸式科技產品。圖／酷碼科技提供
魔獸現場體驗多款沉浸式科技產品。圖／酷碼科技提供

生日 義賣

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