最狂生日禮！Cooler Master球鞋造型電腦主機圈粉魔獸霍華德

NBA球星「魔獸」霍華德Dwight Howard日前親臨Cooler Master酷碼科技總部，除了開心體驗各項沉浸式科技產品，Cooler Master也再次為霍華德送上一份特別的生日禮物，量身打造專屬顏色的球鞋造型電腦主機「Sneaker X」。

品牌與霍華德的淵源來自去年12月霍華德生日慈善義賣餐會，將Cooler Master酷碼科技提供的球鞋造型電腦主機與當天益賣活動結合，將義賣所得38萬元善款全數捐給霍華德親自指定的慈善單位。這款主機結合Cooler Master的創新設計和霍華德對籃球的熱愛，完美融合科技和運動元素。

Sneaker X魔獸版本主要配置包括MSI MPG B650I EDGE主機板、AMD Ryzen 5 7500X處理器、ZOTAC GAMING GEFORCE RTX 4070 Twin Edge OC顯示卡和G.Skill Trident Z5 RGB 6800MHz 16x2GB記憶體，確保在高速運作下仍能維持絕對的穩定性，陪伴霍華德在生活中也大顯身手。