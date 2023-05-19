高彩度、多變化 FIOLE原子漂粉新趨勢 台日職人獻技
日本頂級沙龍品牌FIOLE日前舉辦台日交流經營染髮講座暨新品原子漂粉發表會，日本沙龍權威職人內田聰一郎、浦SAYAKA全程參與外，在台灣享譽盛名的沙龍大師Sieg Bruce與Uca Acol同台分享原子漂粉的使用經驗。
本次講座邀請業內規模、技術及影響力兼具的20家重量級沙龍主理人與會，內田聰一郎及浦SAYAKA利用高明度的色彩與特殊剪裁呈現，並以
原汁原味的日式職人作法與現場參與者分享，打造日本目前極為流行的美髮技巧，再配合破壞加工單寧的服裝搭配，整體打造出日系街頭感。
FIOLE指出，新品「原子漂粉」有別於以往傳統漂粉，原子漂粉擁有更快漂退速度且比傳統漂粉更不傷髮質。觀察到亞洲市場對美髮趨勢風格變化，因此特別邀請日本美髮代表重量級人物來台與台灣沙龍職人交流經驗，激發不同創意靈感，為台灣美髮市場帶來新刺激。
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