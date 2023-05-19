高彩度、多變化 FIOLE原子漂粉新趨勢 台日職人獻技

日本頂級沙龍品牌FIOLE日前舉辦台日交流經營染髮講座暨新品原子漂粉發表會，日本沙龍權威職人內田聰一郎、浦SAYAKA全程參與外，在台灣享譽盛名的沙龍大師Sieg Bruce與Uca Acol同台分享原子漂粉的使用經驗。

本次講座邀請業內規模、技術及影響力兼具的20家重量級沙龍主理人與會，內田聰一郎及浦SAYAKA利用高明度的色彩與特殊剪裁呈現，並以

原汁原味的日式職人作法與現場參與者分享，打造日本目前極為流行的美髮技巧，再配合破壞加工單寧的服裝搭配，整體打造出日系街頭感。