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RICHARD MILLE譜全新海上新頁 經典帆船賽六月揚帆

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
RICHARD MILLE品牌好友Pierre Casiraghi也曾配戴RM 60-01 Regatta腕表，展現愜意的海上度假風格。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE品牌好友Pierre Casiraghi也曾配戴RM 60-01 Regatta腕表，展現愜意的海上度假風格。圖／RICHARD MILLE提供

高級運動鐘表領域中的第一品牌RICHARD MILLE近日又有大動作，品牌宣布將在今年6月初帶來第一屆「RICHARD MILLE盃」（RICHARD MILLE Cup）經典帆船賽，除了真實反映品牌創辦人Richard Mille先生在賽車以外的喜好，同時也透過古典帆船，再度展現與高級鐘表相似的手工藝精神。

RICHARD MILLE將在六月帶來品牌主辦的首屆RICHARD MILLE盃經典帆船賽事。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE將在六月帶來品牌主辦的首屆RICHARD MILLE盃經典帆船賽事。圖／RICHARD MILLE提供
第一屆RICHARD MILLE盃經典帆船賽事，合計將有來自四個帆船俱樂部的15艘帆船參加。圖／RICHARD MILLE提供
第一屆RICHARD MILLE盃經典帆船賽事，合計將有來自四個帆船俱樂部的15艘帆船參加。圖／RICHARD MILLE提供

賽事主辦者William Collier指出，「RICHARD MILLE盃」經典帆船賽將重現戰前英國帆船賽輝煌的黃金歲月與時代精神，與此同時，這些帆船本身已然具備豐碩的文物價值、值得細細品鑒玩味。自1998年以降者William Collier便是法夫古典帆船賽（Fife Regatta）的主辦者，並長期致力於修復歷史悠久的經典帆船，也因此RICHARD MILLE選擇與其合作，透過其豐富經驗與熱情，主辦「RICHARD MILLE盃」經典帆船賽。

RICHARD MILLE的RM 60-01 Regatta Flyback Chronograph自動上鍊飛返計時碼表，是品牌首款專為航海打造的專業複雜時計，以五級鈦合金搭配RMAC2機芯，並具備飛返計時碼表功能。圖／RICHARD MILLE提供
RICHARD MILLE的RM 60-01 Regatta Flyback Chronograph自動上鍊飛返計時碼表，是品牌首款專為航海打造的專業複雜時計，以五級鈦合金搭配RMAC2機芯，並具備飛返計時碼表功能。圖／RICHARD MILLE提供

而RICHARD MILLE品牌創辦人Richard Mille先生則表示，這項賽事希望能讓公眾對具有代表性、純手工帆船的壯觀美妙能有更深刻的認識，「僅僅光靠修復遠遠不夠，這些帆船需要一個能夠蓬勃發展的環境，這就是邀請帆船俱樂部共同參與的原因，讓參賽者得以融入一種充滿真正戰前時代精神的氛圍十分重要。」

沒有絢麗的色彩、華麗的科技輔助，經典帆船本身的存在就是一項手工藝的有形文化資產。圖／RICHARD MILLE提供
沒有絢麗的色彩、華麗的科技輔助，經典帆船本身的存在就是一項手工藝的有形文化資產。圖／RICHARD MILLE提供
海上瞬息萬變的海相、天色，都將考驗參賽的200位以上船員勇氣、智慧與決斷力。圖／RICHARD MILLE提供
海上瞬息萬變的海相、天色，都將考驗參賽的200位以上船員勇氣、智慧與決斷力。圖／RICHARD MILLE提供

第一屆的「RICHARD MILLE盃」經典帆船賽將有來自四個帆船俱樂部、15艘帆船賽上的超過200名水手共襄盛舉，角逐桂冠、同時也分享對於古典手工藝與海洋的熱情，畢竟此15艘帆船全數誕生於19世紀末於1930年代末，同時展現了某種（二次世界）大戰前的時代氛圍，並將投入「多桅縱帆船」（schooner）和「獨桅縱帆船」（cutter）兩種賽程的激烈賽事中。賽程將從6月10日至6月25日之間，自英國的法爾茂斯（Falmouth）啟航、並向法國的勒阿弗爾（Le Havre）方向前進，期間將有一系列的近岸賽與離岸賽相繼開展，同時參賽的船隻更將在兩處帆船勝地：達特茅斯（Dartmouth）與考斯（Cowes）稍作停留、整裝再出發，全數賽程將共計約245海里。

從19世紀末到1930年代末期的經典帆船，展現出與頂級手表相似、源自於手工藝的古典精神。圖／RICHARD MILLE提供
從19世紀末到1930年代末期的經典帆船，展現出與頂級手表相似、源自於手工藝的古典精神。圖／RICHARD MILLE提供

而最終賽事的桂冠同樣需要展現出一如RICHARD MILLE表款與經典帆船的工藝精髓，賽事獎盃將委由英國珠寶商Garrard製作。創立於1735年的Garrard，除了曾為世界多國王室製作皇冠、擁有兩張皇家委任認證（Royal Warrant of Appointment），更曾在1848年為第一屆「美洲杯帆船賽」製作獎盃，並由主辦方永遠留存。

擁有近300年歷史、並持續為英國王室打造珠寶的英國珠寶商Garrad，將負責大賽的純銀獎盃製作。圖／RICHARD MILLE提供
擁有近300年歷史、並持續為英國王室打造珠寶的英國珠寶商Garrad，將負責大賽的純銀獎盃製作。圖／RICHARD MILLE提供
特殊風帆造型的獎盃，高40公分、並將由純銀製造。圖／RICHARD MILLE提供
特殊風帆造型的獎盃，高40公分、並將由純銀製造。圖／RICHARD MILLE提供

Garrad過去與英國皇室相當緊密，曾在1843年被英國維多利亞女王賜予Crown Jewellers之名，無論是1953年伊莉莎白二世的加冕王冠、以至於黛安娜王妃的藍寶石訂婚戒都出自Gerrad之手。由此來看，無論是從珠寶工藝、歷史淵源情感，Garrard所製作的獎盃，都將帶來與賽事本身、本屆參賽的15艘經典帆船，同等份量的閃耀榮光。冠軍隊伍將獲得一座40公分高、純銀材質、由Garrard打造的RICHARD MILLE盃經典帆船賽獎盃。

想獲得更多資訊？亦可登入經典帆船賽網站：richardmillecup.com

第一屆RICHARD MILLE盃經典帆船賽將自英國的法爾茂斯（Falmouth）啟航、最終抵達法國的勒阿弗爾（Le Havre），全數賽程將共計約245海哩。圖／RICHARD MILLE提供
第一屆RICHARD MILLE盃經典帆船賽將自英國的法爾茂斯（Falmouth）啟航、最終抵達法國的勒阿弗爾（Le Havre），全數賽程將共計約245海哩。圖／RICHARD MILLE提供

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