坎城新流行全家登紅毯 鄔瑪舒曼、麗塔瓊斯二代神基因

第76屆坎城影展已於當地時間5月16日展開，紅毯話題除了比美比華麗貴氣，有意思的今年有許多資深明星帶著已經是青春年華的兒女一起登上紅毯，高顏值的星二代也成為網友熱議話題。

開展首日，獲頒終身成就獎的麥克道格拉斯（Michael Douglas）和凱薩琳麗塔瓊絲（Catherine Zeta-Jones）夫妻，就帶了女兒卡莉絲麗塔道格拉斯（Carys Douglas）全家一起亮相。凱薩琳麗塔瓊絲母女都穿了Elie Saab的禮服，配戴坎城影展官方贊助商蕭邦（Chopard）的高級珠寶，不過一紅一白，紅色的媽媽是一套深V開到腰的紅色禮服，配紅寶石耳環，性感貴氣；白色的女兒則是貼身的羽飾禮服配鑽石珠寶，清麗優雅，匯聚父母雙方基因的高顏值讓人相當驚艷。

而另一組搶鏡的好萊塢家庭，則是好萊塢女星烏瑪舒嫚（Uma Thurman）與男星伊森霍克（Ethan Hawke）的21歲兒子Levon Hawke，兩人也都穿了來自同一品牌Dior的服裝。烏瑪舒嫚穿著一襲Dior女裝創意總監Maria Grazia Chiuri打造的粉嫩高級訂製緞面連身裙，外搭紅色緞面垂墜大衣，雍容華麗的設計需耗費至少40公尺布料製作，配上蕭邦的紅寶石紫水晶短頸鍊，貴氣地恰到好處。兒子穿著Dior男裝設計師Kim Jones設計的午夜藍羊毛燕尾服，襯以翼領襯衫與午夜藍領結與Carlo黑色皮革德比鞋，身材纖細的他擁有媽媽的深邃輪廓和爸爸的迷人眼神。