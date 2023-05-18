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咖啡廳停業！肉搜客人老闆道歉「求放過親友」 當事女顧客回應了
台北咖啡店「JPG Coffee」因肉搜顧客、抨擊顧客長相等行為，引發社會熱烈討論。5月18日下午jpg coffee負責人孔林佑儒發布聲明，表示要鄭重的向陳怡雯小姐和社會大眾道歉。另外同時也宣佈「今日起jpg coffee會停止營業」。不過根據媒體報導，當事人陳小姐對此發言不予置評，一切交給律師處理。
本次發生在台北的咖啡廳爭議事件，起因於該店設置低消200元，因陳小姐點了140元咖啡，正好60元的點心品項賣完，只剩逾200元餐點，客人不願意超額消費故離開，後留下1星評論。此舉引發該咖啡廳老闆不滿，竟肉搜客人FB及IG，並於粉專放上相關個資、照片，並且發布一系列評論，甚至連客人的親友也同時被公佈。立刻引發網路熱烈討論，並且延伸出一系列相關法律議題。
在5月18日當天，該間jpg coffee負責人孔林佑儒於ig發布198字的道歉啟事，同時停止咖啡廳營業。不過根據「ETtoday」報導中指出，陳姓顧客表示負責人根本沒有聯絡她或是律師。報導並表示，對於負責人的發言，陳姓顧客也不予置評，一切交給律師處理。
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