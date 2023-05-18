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520星巴克傳情！ 星冰樂X咖啡巧克力松露蛋糕只要199元
520傳情，星巴克與LINE Pay聯手打造社群專屬送禮平台的「LINE Pay星巴克星意禮」，也推出520濃情蜜意方案迷人過節組合，即日起至5月20日於「LINE Pay星巴克星意禮」平台購買大杯摩卡可可碎片星冰樂與咖啡巧克力松露蛋糕組合券，原價250元，可享方案價199元，兌換期間為購買日起至6月6日。於門市兌換時需現場一次領取，可現場現金加價升級特大杯及添加客製化。
此外，「LINE Pay星巴克星意禮」平台也推出520濃情蜜意方案甜蜜過節組合，於即日起至5月20日，購買大杯經典巧克力與岩漿巧克力蛋糕組合券，原價240元，可享方案價199元，兌換期間為購買日起至6月6日。
以上優惠兌換數量依各門市現貨為準，或指定飲料可選擇更換其他星冰樂系列品項，指定糕點可選擇更換其他蛋糕品項，差額須以現金支付。不適用門市及注意事項請詳見票面說明。LINE Pay星巴克星意禮專頁：https://www.starbucks.com.tw/present/starbucksgift.jspx。
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