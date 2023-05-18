漢來史上最優惠快閃72小時 三麗鷗主題房4人8,778元

台北咖啡店「JPG Coffee」因不滿顧客留一顆星，在IG公開揭露顧客私人資訊、甚至抨擊長相等行為，引發社會討論。一名自稱是咖啡廳前工讀生在Dcard發文表示，看到整件事情被炎上，她不太意外

2023-05-18 21:50