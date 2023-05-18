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漢來史上最優惠快閃72小時 三麗鷗主題房4人8,778元
高雄漢來飯店今起送來史上最優惠住宿價格，凡指定日期入住三麗鷗主題房，立即折價5,200元，8,778元即可入住，還可以免費直接升等家庭房或家庭套房，加人不加價，住房禮遇提供一泊二食，包含早餐和迎賓下午茶、Mini Bar免費，主題房大使專屬服務、客製三麗鷗備品等，還可以徜徉露天泳池與三溫暖、健身房。
此優惠專案僅快閃72小時，從今起至5月21日上午9點，指定入住5月28日至5月31日、與6月5日至8日，18間主題房原價14,784元至22,869元，不論雙人房還是家庭房，所有主題房一律8,778元。家庭房加人不加價，包含四客早餐、四人份的迎賓茶點，四人份客製化備用品。網址：https://reurl.cc/Q48qlp。
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