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道歉了！咖啡廳宣布停業 肉搜客人老闆：懇求大眾放過家人朋友

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
jpg coffee發布道歉聲明。圖／擷取自IG
jpg coffee發布道歉聲明。圖／擷取自IG

台北咖啡店「JPG Coffee」因肉搜顧客、抨擊顧客等行為，引發社會熱烈討論。5月18日下午jpg coffee負責人孔林佑儒發布198字的聲明，表示要鄭重的向陳怡雯小姐和社會大眾道歉。另外同時也宣佈「今日起jpg coffee會停止營業」。

本次的咖啡廳爭議事件，起因於該店設置低消200元，因客人點了140元咖啡，但60元的品項賣完，只剩逾200元餐點，客人不願意額外消費，離開後留下1星評論。此舉引發咖啡廳老闆不滿，竟肉搜客人FB及IG，並於粉專放上相關個資、照片，並且發布一系列評論，甚至連客人的親友也同時被公佈。立刻引發網路熱烈討論，並且延伸出一系列相關法律議題。

歷經多日延燒，jpg coffee負責人孔林佑儒於ig發表宣言，表示要鄭重的向陳怡雯小姐和社會大眾道歉。指出自己正在國外並沒有完全瞭解店內事情的經過，直接公開的在IG限時動態使用照片和不雅文字去攻擊陳怡雯小姐和她的親友，做了非常錯誤的示範。同時文章中也表示，「因為這樣的行為給我的家人和朋友帶來很大困擾，各種謾罵我都會虛心接受，懇求社會大眾放過我的家人和朋友。」同時聲明中還表示，「今日起jpg coffee會停止營業，讓我可以深刻檢討自己的言行並負起所有法律責任」。

【聲明稿全文】

我是jpg coffee負責人孔林佑儒，在此要鄭重的向陳怡雯小姐和社會大眾道歉！

因爲我本人正在國外並沒有完全瞭解店內事情的經過，直接公開的在IG限時動態使用照片和不雅文字去攻擊陳怡雯小姐和她的親友，我做了非常錯誤的示範對不起！也因為這樣的行為給我的家人和朋友帶來很大困擾，各種謾罵我都會虛心接受，懇求社會大眾放過我的家人和朋友。

今日起jpg coffee會停止營業，讓我可以深刻檢討自己的言行並負起所有法律責任，再次說聲對不起我錯

北市某咖啡廳因肉搜並公開客人個資、照片、IG與FB惹議。圖／翻攝咖啡廳IG限時動態
北市某咖啡廳因肉搜並公開客人個資、照片、IG與FB惹議。圖／翻攝咖啡廳IG限時動態

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