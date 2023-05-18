燒鵝、甜品沒進榜！3萬港人激推 5大必吃必訪名單出爐

你心目中香港必吃、必訪的前5強有哪些？可能人人心中都有一份香港最愛。香港旅遊發展局日前邀請香港市民票選出「最希望分享給旅客的香港道地旅遊體驗」，共有超過3萬香港市民參與推薦，「最強推薦清單」首度出爐。

「滋味享受」的五強榜單。圖／港旅局提供

其中，點心當選推薦美食之最，最多香港人推薦旅客必要體驗「飲茶」；國際馳名的「絲襪奶茶」因沖茶師傅會用毛布袋來浸泡和過濾茶葉令奶茶更絲滑，染成咖啡色的茶袋形狀像絲襪，因此得名，也入前5強。隨處可見的「蛋撻」、「雞蛋仔」都是親民香港街邊美食；而讓香港人外出返港後一定要去吃一碗思鄉的「雲吞麵」也是香港不能錯過的經典美食。

香港有四分之三是郊野，「自然美景」也是香港市民推薦的旅遊選擇，前五強推薦為離島大澳漁村、元朗下白泥、屯門千島湖、西貢萬宜地質步道、大帽山，都能展現香港的不同純樸郊野風貌。

「鬧市一隅」五強推薦，包括可欣賞維多利亞港美景的尖沙咀星光大道，黃大仙祠、旺角女人街/金魚街、中環石板街、佐敦廟街則是台灣旅客熟悉的美地，也最能體驗道地的香港街區生活感。

此外，許多香港市民還提出不在選項裡的個人私房推薦，除了太平山頂、主題樂園等景點，M+、香港故宮文化博物館及香港藝術館等藝文景點是不少香港達人的心頭好；香港獨特的日常交通工具也是推薦名單之一，包括乘坐天星小輪悠閒維港遊，或乘坐傳統電車、雙層巴士，穿梭在香港的熱鬧街道。

香港旅遊發展局台灣處長徐維妮加碼推薦首屆的「香港流行文化節」，有超過20個精彩活動貫穿全年。其中，香港文化博物館舉辦「繼續寵愛・張國榮紀念展」，展出多個經典演唱會服飾，包括紅色斗篷、閃石西裝及紅色高跟鞋等，其他展品還包括黑膠唱片、獎座及寫真相集等；香港電影資料館則將於年底舉辦「更衣記─香港電影旗袍戲服秀」展覽，展出30多套橫跨不同時代的旗袍戲服，當中包括張曼玉、林青霞穿著過的戲服，讓大家感受昔日的人文風景。相關資訊可查「香港流行文化節」網頁：https://www.pcf.gov.hk/tc/。