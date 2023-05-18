LACOSTE 90歲生日快樂！形象大片藉網球、高爾夫球時尚對話潮流文化

法國時尚品牌LACOSTE歡度90歲生日，因此透過「對話」概念，從巴黎出發到東京、首爾、聖保羅等城市，藉由網球時尚與不同潮流文化對比，產生的有趣視覺效果，拍攝成新一季的形象大片。

迎接90周年到來，LACOSTE運用新鮮、有趣、流行文化語言與全世界消費者溝通。以「不可思議的相遇」主題，讓令人意想不到卻又彼此相似的社群，透過LACOSTE而組合在一起。兩兩配對開展了一場場風趣詼諧的時尚對話，像是巴黎網球迷人數龐大，且都有著自我的信仰價值，但對比於首爾的網球迷來說，這不僅僅是一項運動，還代表著優雅穿著風格與時髦生活方式。或是如同東京的二手服飾狂熱者，總致力於瞭解他們每件服裝背後的故事…等，LACOSTE結合了不同次文化，讓他們激盪出創意火花，更能深入每一個社群核心。

Maje在夏天氛圍愈加濃厚時，呈現了全新Tropical Purple限量系列服飾，讓消費者繼續時髦有型。圖／Maje提供

同樣來自法國的Maje則是在夏天氛圍愈加濃厚時，呈現了全新Tropical Purple限量系列服飾，讓消費者繼續時髦有型。Maje以創意手法演繹深淺不一的浪漫紫色，並運用在泳衣、絲巾和太陽帽上，更有可混搭的粉紅色涼鞋和針織洋裝，讓人猶如置身陽光明媚的夏日和涼風送爽的悠閒夜晚。這系列最不能錯過的就是醒目變形蟲花紋點綴在長版襯衫和連身短裙、黑色編織紋路的洋裝與短褲，能創造出清爽又有質感的穿搭。

LACOSTE慶祝90周年，推出全新品牌形象大片。圖／LACOSTE提供

LACOSTE慶祝90周年，推出全新品牌形象大片。圖／LACOSTE提供

Maje Tropical Purple限量系列削肩洋裝，8,290元。圖／Maje提供

Maje Tropical Purple限量系列印花洋裝，9,990元。圖／Maje提供

Maje Tropical Purple限量系列印花襯衫，9,190元。圖／Maje提供

Maje Tropical Purple限量系列印花短褲，6,590元。圖／Maje提供