快訊

中職／雨神喊停！兄弟悍將4小時馬拉松大戰言和

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Franck Muller 2023年度新品 中置陀飛輪大秀迷幻前衛

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
和藝術家Hom Nguyen合作的Vanguard Crazy Hours聯名款，將數字時標變形為奇幻的藝術塗鴉風格，表款將具備精鋼、鈦合金、陶瓷與18K玫瑰金等款式，各限量發行50或100只。圖／Franck Muller提供
和藝術家Hom Nguyen合作的Vanguard Crazy Hours聯名款，將數字時標變形為奇幻的藝術塗鴉風格，表款將具備精鋼、鈦合金、陶瓷與18K玫瑰金等款式，各限量發行50或100只。圖／Franck Muller提供

隨著三月底時於日內瓦舉辦的「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）表展之後，Franck Muller日前已於香港帶來WPHH的2023年的年度新品，從複雜功能的Grand Central Tourbillon Flash腕表、專為女性獻上的Curvex CX Lady鑽表，更有與藝術家Hom Nguyen聯名、慶祝Crazy Hours誕生20周年的限量之作。

其中Franck Muller集團執行長Nicholas Rudaz指出，很榮幸能為親自介紹品牌的2023年最新發表，並特別點名了Grand Central Tourbillon Flash腕表屬於酒桶型中央陀飛輪腕表的特色，此外Vanguard Slim Skeleton腕表則運用品牌首款的鏤空自動上鏈機芯，是年度新品中的兩大亮點。

Curvex CX Lady腕表，延續Cintrée Curvex系列的特色，將有全鑲鑽和無鑽兩種面盤，並包含淡藍、淡綠、波爾多紅、黑與白色多種配色；部分表款並將包含品牌經典的彩色時標Color Dreams設計。圖／Franck Muller提供
Curvex CX Lady腕表，延續Cintrée Curvex系列的特色，將有全鑲鑽和無鑽兩種面盤，並包含淡藍、淡綠、波爾多紅、黑與白色多種配色；部分表款並將包含品牌經典的彩色時標Color Dreams設計。圖／Franck Muller提供

擁有迷幻視覺的Grand Central Tourbillon Flash腕表，透過碳纖維表殼、黑色PVD鈦金屬表圈以及啞黑拋光的黃銅面盤，疊加上閃耀橙或螢光綠或鐵青色，搶眼的色彩對比，讓面盤正中央的中置陀飛輪更為閃耀、難以忽略；機芯厚度僅4.3毫米的Vanguard Slim Skeleton腕表，其MVT FM 708-SQ自動上鏈機芯的表橋、主夾板、齒輪多處使用了24K金鍍金處理，不僅保留視覺的通透之美，更讓表款整體更為奢華紅潤，其表殼、面盤內的阿拉伯數字時標皆鑲嵌以鑽石，更添閃耀。

Grand Central Tourbillon Flash的機芯搭配上新款Curvex CX的改良版表殼，加上螢光橘色的表帶與時標，展現出律動的活力美學。圖／Franck Muller提供
Grand Central Tourbillon Flash的機芯搭配上新款Curvex CX的改良版表殼，加上螢光橘色的表帶與時標，展現出律動的活力美學。圖／Franck Muller提供

此外三款Curvex CX Lady鑽表的其中一款使用彩色的Color Dreams 時標、面盤全鑲鑽，一款則為玫瑰金表殼鑲鑽淡綠色的表帶與時標，第三款則為表殼與面盤全鑲鑽搭配淡藍色表帶與時標，洋溢的活躍的色彩與鑽石火光能量。

最具話題、不容錯過的還有和藝術家Hom Nguyen合作的Vanguard Crazy Hours聯名款，在保留「Crazy Hour」特殊的「亂跳」面盤之外，藝術家更將彩色或單色的數字時標變形為奇幻風格的藝術塗鴉；表款將具備精鋼、鈦合金、陶瓷與18K玫瑰金等款式，尺寸則為41、43或45毫米，限量發行50或100只。

Grand Central Tourbillon Flash腕表，MVT FM CX 36T-CTR自動上鍊機芯、時間顯示、中置陀飛輪、四日動力儲存，價格店洽。圖／Franck Muller提供
Grand Central Tourbillon Flash腕表，MVT FM CX 36T-CTR自動上鍊機芯、時間顯示、中置陀飛輪、四日動力儲存，價格店洽。圖／Franck Muller提供
Vanguard Slim Skeleton腕表，18K玫瑰金、41毫米、MVT FM 708-SQ自動上鍊機芯、面盤中數字手工鑲嵌177顆明亮式切割鑽石總重約0.46克拉，價格店洽。圖／Franck Muller提供
Vanguard Slim Skeleton腕表，18K玫瑰金、41毫米、MVT FM 708-SQ自動上鍊機芯、面盤中數字手工鑲嵌177顆明亮式切割鑽石總重約0.46克拉，價格店洽。圖／Franck Muller提供
Vanguard Slim Skeleton腕表從側邊更能欣賞精巧的鑽石鑲嵌工藝與曼妙線條。圖／Franck Muller提供
Vanguard Slim Skeleton腕表從側邊更能欣賞精巧的鑽石鑲嵌工藝與曼妙線條。圖／Franck Muller提供

腕表 鑽石

延伸閱讀

LISA、千黛亞、安海瑟薇三美聚威尼斯 賞寶格麗新珠寶

磁吸效應發威！G-SHOCK、Daniel Wellington搶進台中LaLaport開大店

越看越順眼！TISSOT「高顏值」杜魯爾系列表款 收穫坤達、樂團主唱蔡維澤的心

G-SHOCK改當「煉金師」打造周年紀念表款 嶄新科技加持讓人看不到後尾燈

相關新聞

道歉了！咖啡廳宣布停業 肉搜客人老闆：懇求大眾放過家人朋友

台北咖啡店「JPG Coffee」因肉搜顧客、抨擊顧客等行為，引發社會熱烈討論。5月18日下午jpg coffee負責人...

放工讀生1人hold全場！她曝爭議咖啡廳內幕 提出調薪「隔天被開除」

台北咖啡店「JPG Coffee」因不滿顧客留一顆星，在IG公開揭露顧客私人資訊、甚至抨擊長相等行為，引發社會討論。一名自稱是咖啡廳前工讀生在Dcard發文表示，看到整件事情被炎上，她不太意外

咖啡廳停業！肉搜客人老闆道歉「求放過親友」 當事女顧客回應了

台北咖啡店「JPG Coffee」因肉搜顧客、抨擊顧客長相等行為，引發社會熱烈討論。5月18日下午jpg coffee負...

RICHARD MILLE譜全新海上新頁 經典帆船賽六月揚帆

高級運動鐘表領域中的第一品牌RICHARD MILLE近日又有大動作，品牌宣布將在今年6月初帶來第一屆「RICHARD ...

坎城新流行全家登紅毯 鄔瑪舒曼、麗塔瓊斯二代神基因

第76屆坎城影展已於當地時間5月16日展開，紅毯話題除了比美比華麗貴氣，有意思的今年有許多資深明星帶著已經是青春年華的兒...

肯德基好蝦 「夏威夷海洋Q蝦堡、咔啦脆雞Q蝦堡」登場

肯德基自5月23日起，將推出全新產品「夏威夷海洋Q蝦堡」，標榜以咔滋Q彈黃金蝦排，搭配上特製醬汁，帶來酸甜的海洋滋味，另...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦