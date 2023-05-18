Franck Muller 2023年度新品 中置陀飛輪大秀迷幻前衛

隨著三月底時於日內瓦舉辦的「鐘表與奇蹟」（Watches & Wonders）表展之後，Franck Muller日前已於香港帶來WPHH的2023年的年度新品，從複雜功能的Grand Central Tourbillon Flash腕表、專為女性獻上的Curvex CX Lady鑽表，更有與藝術家Hom Nguyen聯名、慶祝Crazy Hours誕生20周年的限量之作。

其中Franck Muller集團執行長Nicholas Rudaz指出，很榮幸能為親自介紹品牌的2023年最新發表，並特別點名了Grand Central Tourbillon Flash腕表屬於酒桶型中央陀飛輪腕表的特色，此外Vanguard Slim Skeleton腕表則運用品牌首款的鏤空自動上鏈機芯，是年度新品中的兩大亮點。

Curvex CX Lady腕表，延續Cintrée Curvex系列的特色，將有全鑲鑽和無鑽兩種面盤，並包含淡藍、淡綠、波爾多紅、黑與白色多種配色；部分表款並將包含品牌經典的彩色時標Color Dreams設計。圖／Franck Muller提供

擁有迷幻視覺的Grand Central Tourbillon Flash腕表，透過碳纖維表殼、黑色PVD鈦金屬表圈以及啞黑拋光的黃銅面盤，疊加上閃耀橙或螢光綠或鐵青色，搶眼的色彩對比，讓面盤正中央的中置陀飛輪更為閃耀、難以忽略；機芯厚度僅4.3毫米的Vanguard Slim Skeleton腕表，其MVT FM 708-SQ自動上鏈機芯的表橋、主夾板、齒輪多處使用了24K金鍍金處理，不僅保留視覺的通透之美，更讓表款整體更為奢華紅潤，其表殼、面盤內的阿拉伯數字時標皆鑲嵌以鑽石，更添閃耀。

Grand Central Tourbillon Flash的機芯搭配上新款Curvex CX的改良版表殼，加上螢光橘色的表帶與時標，展現出律動的活力美學。圖／Franck Muller提供

此外三款Curvex CX Lady鑽表的其中一款使用彩色的Color Dreams 時標、面盤全鑲鑽，一款則為玫瑰金表殼鑲鑽淡綠色的表帶與時標，第三款則為表殼與面盤全鑲鑽搭配淡藍色表帶與時標，洋溢的活躍的色彩與鑽石火光能量。

最具話題、不容錯過的還有和藝術家Hom Nguyen合作的Vanguard Crazy Hours聯名款，在保留「Crazy Hour」特殊的「亂跳」面盤之外，藝術家更將彩色或單色的數字時標變形為奇幻風格的藝術塗鴉；表款將具備精鋼、鈦合金、陶瓷與18K玫瑰金等款式，尺寸則為41、43或45毫米，限量發行50或100只。