Mocktail變身瓶裝飲料 澳洲氣泡飲StrangeLove好Chill

無酒精、但與雞尾酒一樣具多層次風味的無酒精雞尾酒（Mocktail），近幾年逐漸成為潮流；澳洲精釀氣泡飲StrangeLove攜手今年四月入駐微風南山當代畫廊「333 GALLERY」旗下的23歲新銳藝術家朱晨維，將Mocktail變身瓶裝飲料，推出「StrangeLove X 朱晨維Mocktail聯名禮盒」。

澳洲StrangeLove由兩對主理人夫婦打造，協同三位地方小農、兩位餐廳主廚及四位研發專家，試驗逾12年時間，使用永續農法，成功研發符合未來飲品趨勢，也是市場上唯一純素食、零防腐劑、純天然的無酒精超低卡精釀氣泡飲。

新口味「煙燻渴樂」悉心保留Mocktail獨特層次風味。圖／芳時品味提供。

「StrangeLove X 朱晨維Mocktail聯名禮盒」以朱晨維的畫作《Thank God It's Friday》進行延伸，限定搭配「煙燻渴樂」、「超越橘限」、「爆薑汽水」、「梨開地表」4款最熱賣口味氣泡飲，其中新口味「煙燻渴樂」加入澳大利亞檸檬果肉、蔗糖、可樂果、肉桂、丁香、肉豆蔻及酸橙油，搭配秘方比例製成，前調帶有濃郁煙燻風味，丁香與萊姆香充斥舌尖，最後以強烈的肉豆蔻畫上句點，悉心保留Mocktail獨特層次風味。