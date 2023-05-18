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Angelababy、許光漢賞FENDI工藝展 絕美彜族刺繡銀工

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Angelababy楊穎參訪FENDI匠心藝術展的Baguette專屬沈浸式展覽空間。圖／FENDI提供
Angelababy楊穎參訪FENDI匠心藝術展的Baguette專屬沈浸式展覽空間。圖／FENDI提供

FENDI Baguette「hand in hand」匠心藝術展，繼2020年年逾義大利啟動後，巡迴至羅馬義大利文化宮、東京原宿表參道，自即日起至2023年6月16日止於北京Temple東景緣展出。除了FENDI的工匠與義大利各地工藝，這次更攜手大陸西南地區最古老的民族之一的彜族，是包括地方手工藝人與FENDI工匠在內各式古老手工技藝交流的創意平台，可透過線上預約看展。包括國際知名演員陳沖、品牌大使許光漢、Angelababy楊穎等多位明星都出席開幕。

Angelababy楊穎出席FENDI Baguette「hand in hand」匠心藝術展。圖／FENDI提供
Angelababy楊穎出席FENDI Baguette「hand in hand」匠心藝術展。圖／FENDI提供
許光漢出席FENDI Baguette「hand in hand」匠心藝術展。圖／FENDI提供
許光漢出席FENDI Baguette「hand in hand」匠心藝術展。圖／FENDI提供
陳沖出席FENDI Baguette「hand in hand」匠心藝術展。圖／FENDI提供
陳沖出席FENDI Baguette「hand in hand」匠心藝術展。圖／FENDI提供

彜族刺繡工藝Baguette包和和工匠現場展演是這次展出一大焦點，由彜族非物質文化遺產傳承人阿西巫之莫和勒古沙日攜手合作。阿西巫之莫自10歲起學習傳統彜族刺繡，現在是「彜針彜線」專業刺繡合作社的負責人；勒古沙日的家族以銀飾製作技術聞名，至今已傳承至第14代。兩位匠人將藍色、綠色和水綠色的絲線繡以多種繁複巧妙的針法繡在象徵大地的黑色面料之上，上面的索瑪花（杜鵑花）圖案在彜族文化中象徵一切美好事物。925純銀紋飾FF搭扣，是由熔煉過的白銀，經多重複雜工序製成薄片或精緻的絲線，經由巧妙手工技藝被加工成精美立體的裝飾。最後，包款點綴以垂吊筒穗、銀鈴等靈感源於彜族傳統華美銀飾。

許光漢參觀FENDI匠心藝術展中的Peekaboo包展區。圖／FENDI提供
許光漢參觀FENDI匠心藝術展中的Peekaboo包展區。圖／FENDI提供
陳沖參觀FENDI匠心藝術展，欣賞彜族刺繡工藝製作過程。圖／FENDI提供
陳沖參觀FENDI匠心藝術展，欣賞彜族刺繡工藝製作過程。圖／FENDI提供
彜族銀飾製作技藝的非物質文化遺產傳承人勒古沙日於FENDI匠心藝術展展演傳統彜族金工製作過程。圖／FENDI提供
彜族銀飾製作技藝的非物質文化遺產傳承人勒古沙日於FENDI匠心藝術展展演傳統彜族金工製作過程。圖／FENDI提供
彜族刺繡非物質文化遺產傳承人阿西巫之莫於FENDI匠心藝術展展演彜族刺繡過程。圖／FENDI提供
彜族刺繡非物質文化遺產傳承人阿西巫之莫於FENDI匠心藝術展展演彜族刺繡過程。圖／FENDI提供

本次展覽還將前所未有地為Peekaboo包款開闢獨立展區，展出一系列近年來由包括Zaha Hadid、Adele、Angelababy、葉錦添在內的許多知名人士創作的特別版Peekaboo包，別具紀念意義，以及陸平原、倪有魚和陳粉丸等當代藝術家專為此次展覽打造的三款Peekaboo包。

此次展品之一為知名電影美術指導葉錦添為FENDI特別創作的Peekaboo包。圖／FENDI提供
此次展品之一為知名電影美術指導葉錦添為FENDI特別創作的Peekaboo包。圖／FENDI提供
此次展品之一為知名建築師Zaha Hadid為FENDI創作的特別版Peekaboo包。圖／FENDI提供
此次展品之一為知名建築師Zaha Hadid為FENDI創作的特別版Peekaboo包。圖／FENDI提供
為慶祝FENDI匠心藝術展北京開展，FENDI與中國西南地區最古老的民族之一的彜族合作的彜族特色Baguette包款。圖／FENDI提供
為慶祝FENDI匠心藝術展北京開展，FENDI與中國西南地區最古老的民族之一的彜族合作的彜族特色Baguette包款。圖／FENDI提供
為慶祝FENDI匠心藝術展北京開展，FENDI與中國西南地區最古老的民族之一的彜族合作的彜族特色Baguette包款。圖／FENDI提供
為慶祝FENDI匠心藝術展北京開展，FENDI與中國西南地區最古老的民族之一的彜族合作的彜族特色Baguette包款。圖／FENDI提供

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