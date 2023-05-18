呈現摩登自信與活力！香奈兒巴黎－巴黎淡香水首推50ml

一提到「巴黎」，會有什麼印象？充滿時髦與摩登的代表，或是巴黎女性的自信與活力，這些都是巴黎的代表語彙。香奈兒推出香奈兒之水系列，在2022年推出「巴黎－巴黎」淡香水，以香味詮釋出沁爽輕快、豐沛活力的城市情感，今年全新推出50ml容量，更方便攜帶，伴隨旅行各地，都能呈現出獨特的香味魅力。

香奈兒之水系列，由香奈兒專屬調香師奧利維耶 · 波巨創作，每一款都來自於與香奈兒相關的城市，呈現出多樣化的獨特魅力。這次回到香奈兒所處的巴黎，代表著永遠現代的永恆之都。

恣意能在巴黎露天咖啡座，享受早餐或是下午茶，彷彿如同一朵清爽且略帶辛辣感的玫瑰，自有一股渾然天成的優雅魅力，奧利維耶 · 波巨以大馬士革玫瑰，再揉合清爽柑橘香，最後對粉紅胡椒萃取出鮮明氣息，呈現出「巴黎－巴黎」淡香水的獨特風情。