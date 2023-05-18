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呈現摩登自信與活力！香奈兒巴黎－巴黎淡香水首推50ml

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒之水系列，「巴黎－巴黎」淡香水推出50ml容量，方便攜帶。圖／香奈兒提供
香奈兒之水系列，「巴黎－巴黎」淡香水推出50ml容量，方便攜帶。圖／香奈兒提供

一提到「巴黎」，會有什麼印象？充滿時髦與摩登的代表，或是巴黎女性的自信與活力，這些都是巴黎的代表語彙。香奈兒推出香奈兒之水系列，在2022年推出「巴黎－巴黎」淡香水，以香味詮釋出沁爽輕快、豐沛活力的城市情感，今年全新推出50ml容量，更方便攜帶，伴隨旅行各地，都能呈現出獨特的香味魅力。

香奈兒之水系列，由香奈兒專屬調香師奧利維耶 · 波巨創作，每一款都來自於與香奈兒相關的城市，呈現出多樣化的獨特魅力。這次回到香奈兒所處的巴黎，代表著永遠現代的永恆之都。

恣意能在巴黎露天咖啡座，享受早餐或是下午茶，彷彿如同一朵清爽且略帶辛辣感的玫瑰，自有一股渾然天成的優雅魅力，奧利維耶 · 波巨以大馬士革玫瑰，再揉合清爽柑橘香，最後對粉紅胡椒萃取出鮮明氣息，呈現出「巴黎－巴黎」淡香水的獨特風情。

歷年每款香奈兒之水，背後都是感受、回憶與情緒的交織，包括「巴黎-比亞里茲」、「巴黎-杜維埃」、「巴黎-威尼斯」、「巴黎-蔚藍海岸」與「巴黎-愛丁堡」，都可以透過香氣，感受該座城市的獨特魅力與風情，更可從背後探索香奈兒女士，與該座城市的記憶情感連結，充滿專屬於香奈兒的故事性。

香奈兒之水系列，「巴黎－巴黎」淡香水推出50ml容量，方便攜帶。圖／香奈兒提供
香奈兒之水系列，「巴黎－巴黎」淡香水推出50ml容量，方便攜帶。圖／香奈兒提供
香奈兒之水系列，包括「巴黎－巴黎」，都推出50ml容量，方便攜帶。圖／香奈兒提供
香奈兒之水系列，包括「巴黎－巴黎」，都推出50ml容量，方便攜帶。圖／香奈兒提供

巴黎 香奈兒

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