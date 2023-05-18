LISA、千黛亞、安海瑟薇三美聚威尼斯 賞寶格麗新珠寶

羅馬珠寶商寶格麗（BVLGARI）日前於威尼斯哥德式宮殿總督宮（Palazzo Ducale）發表最新地中海（Mediterranea）頂級珠寶暨珠寶腕表系列系列，創作以東西文化薈萃的地中海地區為靈感，共超過400件獨一無二之作，其中90件價值更達百萬歐元，晚宴上品牌代言人齊聚一堂：包括韓流女團BLACKPINK成員LISA、好萊塢女星千黛亞（Zendaya）、奧斯卡影后安海瑟薇（Anne Hathaway）、品牌大使劉亦菲、楊洋等。

折衷主義及融合主義，是本系列的重要關鍵詞，匯聚東方與西方文化、拜占庭與羅馬氛圍、北非香料與南義巴洛克式奢華，以及迷人的地中海靈感。四大主題之一的「Southern Radiance南方光輝」，刻畫義大利南部繁複的建築、茂盛的花園、明媚的海岸線、生機盎然的大自然，代表作之一為Mediterranean Muse地中海謬思頂級藍寶石與鑽石項鍊，以各色深淺的藍襯托中央一顆深邃濃郁的15.13克拉枕型切割皇家藍藍寶石。

「Roman Pillar羅馬榮光」展區則回到品牌發源地，以經典的祖母綠寶石體現這座城市的活力。其中Muse of Rome羅馬女神頂級祖母綠與鑽石項鍊，中央鑲嵌重達218.53克拉祖母綠，以輕盈的空氣感平衡寶石的重量，可拆式鍊墜能以不同方式配戴，是展現永恆之美與絕妙工藝的傑作。「East Meets West東西邂逅」主題，將馬賽克元素轉譯為高雅的頂級珠寶作品，其中Oriental Fantasy東方狂想頂級彩寶與鑽石項鍊，以9顆總計超過90克拉的橙色馬達加斯加石榴石，搭配鮮活的黃水晶，呈現香料市場的繽紛。

今年歡慶75週年的品牌象徵Serpenti蛇，象徵活力、智慧和蛻變。Mediterranean Sapphire Serpenti地中海藍寶石靈蛇頂級藍寶石與鑽石項鍊中，就以9顆來自斯里蘭卡、總計約40.81克拉的藍寶石組成精密的鱗片，最後流暢地以80顆共約116克拉橢圓形藍寶石圓珠流蘇完美結合靈蛇與地中海主題。