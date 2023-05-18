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LISA、千黛亞、安海瑟薇三美聚威尼斯 賞寶格麗新珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
（由左至右）寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇與寶格麗品牌代言人Zendaya出席寶格麗Mediterranea地中海頂級珠寶系列威尼斯發表會並合照留念。圖／寶格麗提供
（由左至右）寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇與寶格麗品牌代言人Zendaya出席寶格麗Mediterranea地中海頂級珠寶系列威尼斯發表會並合照留念。圖／寶格麗提供

羅馬珠寶商寶格麗（BVLGARI）日前於威尼斯哥德式宮殿總督宮（Palazzo Ducale）發表最新地中海（Mediterranea）頂級珠寶暨珠寶腕表系列系列，創作以東西文化薈萃的地中海地區為靈感，共超過400件獨一無二之作，其中90件價值更達百萬歐元，晚宴上品牌代言人齊聚一堂：包括韓流女團BLACKPINK成員LISA、好萊塢女星千黛亞（Zendaya）、奧斯卡影后安海瑟薇（Anne Hathaway）、品牌大使劉亦菲、楊洋等。

折衷主義及融合主義，是本系列的重要關鍵詞，匯聚東方與西方文化、拜占庭與羅馬氛圍、北非香料與南義巴洛克式奢華，以及迷人的地中海靈感。四大主題之一的「Southern Radiance南方光輝」，刻畫義大利南部繁複的建築、茂盛的花園、明媚的海岸線、生機盎然的大自然，代表作之一為Mediterranean Muse地中海謬思頂級藍寶石與鑽石項鍊，以各色深淺的藍襯托中央一顆深邃濃郁的15.13克拉枕型切割皇家藍藍寶石。

「Roman Pillar羅馬榮光」展區則回到品牌發源地，以經典的祖母綠寶石體現這座城市的活力。其中Muse of Rome羅馬女神頂級祖母綠與鑽石項鍊，中央鑲嵌重達218.53克拉祖母綠，以輕盈的空氣感平衡寶石的重量，可拆式鍊墜能以不同方式配戴，是展現永恆之美與絕妙工藝的傑作。「East Meets West東西邂逅」主題，將馬賽克元素轉譯為高雅的頂級珠寶作品，其中Oriental Fantasy東方狂想頂級彩寶與鑽石項鍊，以9顆總計超過90克拉的橙色馬達加斯加石榴石，搭配鮮活的黃水晶，呈現香料市場的繽紛。

今年歡慶75週年的品牌象徵Serpenti蛇，象徵活力、智慧和蛻變。Mediterranean Sapphire Serpenti地中海藍寶石靈蛇頂級藍寶石與鑽石項鍊中，就以9顆來自斯里蘭卡、總計約40.81克拉的藍寶石組成精密的鱗片，最後流暢地以80顆共約116克拉橢圓形藍寶石圓珠流蘇完美結合靈蛇與地中海主題。

珠寶腕表也循著4大主題創作，其中「Southern Radiance南方光輝」所有腕表皆搭載世界上最精緻小巧的機械機芯之一、著名的Piccolissimo BVL 100機芯，是匯聚傳統製表與珠寶工藝的結晶。Giardino Marino Grande和Giardino Marino Piccolo兩款頂級珠寶神秘腕表，裝飾魚兒、貝殼、海葵、珊瑚等海洋動物；Divas' Dream Acquarium更以蛋面圓頂打造微型水族館，精緻迷人，猶如手腕上的海底世界，風格元素有別以往。

BVLGARI Mediterrane系列Mediterranean Sapphire Serpenti地中海藍寶石靈蛇頂級藍寶石與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mediterrane系列Mediterranean Sapphire Serpenti地中海藍寶石靈蛇頂級藍寶石與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mediterrane系列Muse of Rome羅馬女神頂級祖母綠與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mediterrane系列Muse of Rome羅馬女神頂級祖母綠與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mediterrane系列Oriental Fantasy東方狂想頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mediterrane系列Oriental Fantasy東方狂想頂級彩寶與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
寶格麗Mediterranea系列Cameo Imperiale古幣頂級珠寶神秘懷表。圖／寶格麗提供
寶格麗Mediterranea系列Cameo Imperiale古幣頂級珠寶神秘懷表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mediterranea系列Mosaic Tiles頂級彩寶與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mediterranea系列Mosaic Tiles頂級彩寶與鑽石戒指。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌全球代言人劉亦菲出席寶格麗Mediterranea地中海頂級珠寶系列威尼斯發表會。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌全球代言人劉亦菲出席寶格麗Mediterranea地中海頂級珠寶系列威尼斯發表會。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人Zendaya出席寶格麗Mediterranea地中海頂級珠寶系列威尼斯發表會。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人Zendaya出席寶格麗Mediterranea地中海頂級珠寶系列威尼斯發表會。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇出席寶格麗Mediterranea地中海頂級珠寶系列威尼斯發表會。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇出席寶格麗Mediterranea地中海頂級珠寶系列威尼斯發表會。圖／寶格麗提供
（由左至右）寶格麗品牌代言人Priyanka Chopra Jonas、寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇、寶格麗品牌代言人Zendaya出席寶格麗威尼斯發表會。圖／寶格麗提供
（由左至右）寶格麗品牌代言人Priyanka Chopra Jonas、寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇、寶格麗品牌代言人Zendaya出席寶格麗威尼斯發表會。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人Zendaya出席寶格麗Mediterranea地中海頂級珠寶系列威尼斯發表會。圖／寶格麗提供
寶格麗品牌代言人Zendaya出席寶格麗Mediterranea地中海頂級珠寶系列威尼斯發表會。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人Lisa出席寶格麗Mediterranea地中海頂級珠寶系列威尼斯發表會。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人Lisa出席寶格麗Mediterranea地中海頂級珠寶系列威尼斯發表會。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇出席寶格麗Mediterranea地中海頂級珠寶系列威尼斯發表會。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇出席寶格麗Mediterranea地中海頂級珠寶系列威尼斯發表會。圖／寶格麗提供
（由左至右）寶格麗品牌大使楊洋與寶格麗品牌全球代言人劉亦菲出席寶格麗Mediterranea地中海頂級珠寶系列威尼斯發表會並合照留念。圖／寶格麗提供
（由左至右）寶格麗品牌大使楊洋與寶格麗品牌全球代言人劉亦菲出席寶格麗Mediterranea地中海頂級珠寶系列威尼斯發表會並合照留念。圖／寶格麗提供
寶格麗Mediterranea系列Divas' Dream Acquarium頂級珠寶腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗Mediterranea系列Divas' Dream Acquarium頂級珠寶腕表。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mediterrane系列Mediterranean Muse地中海謬思頂級藍寶石與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Mediterrane系列Mediterranean Muse地中海謬思頂級藍寶石與鑽石項鍊。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人Lisa出席寶格麗Mediterranea地中海頂級珠寶系列威尼斯發表會。圖／寶格麗提供
寶格麗全球品牌代言人Lisa出席寶格麗Mediterranea地中海頂級珠寶系列威尼斯發表會。圖／寶格麗提供
寶格麗Mediterranea系列Giardino Marino Piccolo頂級珠寶神秘腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗Mediterranea系列Giardino Marino Piccolo頂級珠寶神秘腕表。圖／寶格麗提供
（由左至右）寶格麗品牌代言人Priyanka Chopra Jonas、寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇、寶格麗品牌代言人Zendaya出席寶格麗威尼斯發表會。圖／寶格麗提供
（由左至右）寶格麗品牌代言人Priyanka Chopra Jonas、寶格麗全球品牌代言人安海瑟薇、寶格麗品牌代言人Zendaya出席寶格麗威尼斯發表會。圖／寶格麗提供
寶格麗Mediterranea系列Oriental Buds secret watch頂級珠寶神秘腕表。圖／寶格麗提供
寶格麗Mediterranea系列Oriental Buds secret watch頂級珠寶神秘腕表。圖／寶格麗提供

羅馬 珠寶 地中海

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