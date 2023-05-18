南市博物館節周六登場 南區氣象中心首度加入
適逢518國際博物館日，2023台南博物館節本周六、日將在台南市立圖書館永康新總館登場，7月8、9日移師台南新光三越新天地，今年氣象局南區氣象中心也首度加入，讓博物館節更具看頭。
市府文化局今上午在永康新總館說明今年博物館節特色，文化局長謝仕淵說，南市博物館節從2017年辦理，因疫情停辦一次外，迄今已邁入第6年，越來越受到歡迎，資料顯示，也因活動辦理，吸引更多人走進博物館。
與會的台南市長黃偉哲表示，南市有57間博物館及文化館所，數量全台第一，之前他接待過許多國際友人，不乏擁有舉世聞名的大博物館，外賓參訪台南市各博物場館過程，都留下深刻印象，明年適逢台南400活動，市府將安排許多具文化底蘊活動及展覽，讓全台各地及世界各國朋友留下深刻印象。
文化局說明，台南博物館節首場活動，以「博物館讓我們相遇—博物館逛大街」主題活動揭開序幕，20、21日上午11點至下午5點在台南市立圖書館新總館，結合圖書館年度主題書展，從琳瑯滿目的黃金屋中發掘博物館。
之後活動7月8、9日同時間移師新光三越台南新天地，利用「行動博物館攤車」及「微型展示箱」等輕便、環保、可重復使用的展示載體，讓民眾在互動過程中，看見各個博物館特色。同時安排「博物館bingo連線闖關」及「驚奇博物館列車」桌遊等體驗遊戲。更多活動資訊，歡迎至臉書搜尋「南博ONE」粉絲專頁查詢。
今年參與各展館，包括南瀛天文館、山上花園水道博物館、奇美博物館、樹谷生活科學館等，兩梯次約有各20多家參與，其中氣象局南區氣象中心也首度參加，主任謝章生說，1898年建置完成原台南觀測所，日據初期第1批設立的測候所之一，逾120年，是台灣現存最古老的氣象建築。當天也藉由彈珠設計有趣遊戲，讓民眾更貼近氣象，更結合生活面，提供更有用氣象資訊。
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