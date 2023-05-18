華航永續示範航班22日啟程 邀旅客響應環保抽好禮

華航參與天合聯盟SkyTeam第二屆永續飛行挑戰（The Sustainable Flight Challenge, TSFC）即將在下周一登場，5月22日台北往返新加坡CI-753/754將作為永續示範航班，為了鼓勵所有旅客共同參與，華航特別推出寵粉抽獎活動，分享你的環保日常，就有機會抽中限量永續救生衣包。

華航表示，為響應永續示範航班，邀請旅客一起從日常生活中落實環保作為，即日起至5月22日，不限搭乘永續示範航班的旅客，只要於華航Facebook粉絲專頁公開分享【#永續飛行挑戰 響應環保永續，抽限量好禮】活動貼文，就有機會將華航 eMall 已經銷售一空、想買也買不到的限量永續救生衣包帶回家。

華航指出，旅客分享【#永續飛行挑戰 響應環保永續，抽限量好禮】活動貼文時，還要留言上傳自己的永續行動及照片，例如自備環保杯、環保餐具或環保袋，搭機使用網路報到或電子登機證，起飛前下載華航雲端書坊的刊物等，並完成Hashtag等指定標註內容與活動步驟，就有機會獲得救生衣包。歡迎旅客用最簡單的方式一起愛地球，詳細活動辦法請上華航Facebook 粉絲專頁。

華航致力企業永續發展不遺餘力，供應商夥伴也共襄盛舉，秉持 ESG 精神，共同打造綠色永續的願景。此次永續示範航班機上餐點，提供「陽明春天」空中旅人純淨蔬食，蟬聯米其林綠星殊榮的陽明春天也在官網、Facebook粉絲專頁及網路商店等平台協力推廣永續理念，期盼與旅客成就全艙等低碳蔬食的創新紀錄。