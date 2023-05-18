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史嘉蕾喬韓森化身千面女！精品影片大玩色彩鏡像戲法

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Prada Galleria Saffiano撞色皮革包款，16萬5,000元。圖／Prada提供
Prada Galleria Saffiano撞色皮革包款，16萬5,000元。圖／Prada提供

生動的色彩，也像一面鏡子般反射出多元鏡像，讓既有事物遞傳了不同的頻率與能量。Prada推出全新Prada Galleria包款形象廣告，邀請曾被封為「當今最性感女性」的史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）在藝術家Alex Da Corte掌鏡下拍攝了一系列影像與平面視覺，展現出輕快愉悅的Prada Galleria夢幻意象。

雖然近10年在漫威電影中以「黑寡婦」一角最為知名，但史嘉蕾喬韓森其實最早曾以《愛情，不用翻譯》獲英國電影學院獎最佳女主角獎，並在2010登上百老匯演出《橋頭眺望》再獲東尼獎最佳舞台劇女配角獎，在性感亮眼的氣質下，更是遊走於電影、舞台劇的實力派演員，今年更有新作《小行星城》出自「置中」名導魏斯安德森（Wes Anderson），將與湯姆漢克斯、星二代鄔瑪舒曼之女瑪雅霍克、「時尚仙人」蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）、「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）演出對手戲，格外令人期待。

而藝術創作範圍涵蓋繪畫，雕塑，裝置和影音的內瑞拉裔美國藝術家Alex Da Corte，過去除了曾在維也納分離派展覽館、洛杉磯漢默美術館、科隆Kölnischer Kunstverein美術館開設個展，其作品《Rubber Pencil Devil》更在Prada藝術基金會贊助下，於上海Prada榮宅展出。而他最新的Fresh Hell特展更在日本金澤21世紀美術館（21st Century Museum of Contemporary Art）於今日開展，話題不斷。

在影片中，史嘉蕾喬韓森持續輕柔傾訴著同樣的對白：「我們的愛是紅色、黃色、藍色與綠色，我們的愛是薰衣草色、棕色、金色和灰色。」於此同時，她時而從鏡像的玻璃中注視鏡頭、時而從階梯拾級而下。約一分鐘的影片中，影像、服裝、鏡位大量重複，卻又在色彩、髮型與肢體動作等細節中帶來微妙變化，也讓史嘉蕾喬韓森宛如化身千面女郎。

唯一的共同主軸則是史嘉蕾喬韓森手上提取的Prada Galleria包款，並帶來米白、湖水綠、黑色...以及多個高採拼接撞色款式。方正的包款輪廓搭配上經典的三角金屬Logo銘牌，已成為Prada Galleria的經典DNA，不僅呼應形象廣告主題「The Glass Age」，也像人們身處的鏡像世代，個體間大量的模擬、比對但同中求異，也如Prada Galleria包款般，以豐沛色彩展現出鮮明的獨特存在。

Prada Galleria Saffiano撞色皮革包款，16萬5,000元。圖／Prada提供
Prada Galleria Saffiano撞色皮革包款，16萬5,000元。圖／Prada提供
於藝術家Alex Da Corte執導下，史嘉蕾喬韓森出演了Prada最新廣告形象視覺。圖／Prada提供
於藝術家Alex Da Corte執導下，史嘉蕾喬韓森出演了Prada最新廣告形象視覺。圖／Prada提供
Prada Galleria Saffiano皮革包款橘色款，11萬元。圖／Prada提供
Prada Galleria Saffiano皮革包款橘色款，11萬元。圖／Prada提供
史嘉蕾喬韓森今年將有新作《小行星城》，將與湯姆漢克斯、瑪雅霍克、蒂妲史雲頓、瑪格羅比同台飆戲。圖／Prada提供
史嘉蕾喬韓森今年將有新作《小行星城》，將與湯姆漢克斯、瑪雅霍克、蒂妲史雲頓、瑪格羅比同台飆戲。圖／Prada提供
Prada Galleria Saffiano皮革包款黃色款，11萬元。圖／Prada提供
Prada Galleria Saffiano皮革包款黃色款，11萬元。圖／Prada提供
在約一分鐘的短影片中，史嘉蕾喬韓森與大量的Prada Galleria包款「共同」演出，夢幻並留下大量的想像空間。圖／Prada提供
在約一分鐘的短影片中，史嘉蕾喬韓森與大量的Prada Galleria包款「共同」演出，夢幻並留下大量的想像空間。圖／Prada提供

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