圈圈比薩回來了！必勝客「愛芝心圈圈比薩」只賣14天

繼今年推出沒有餡料、只有外圈的「零傷害比薩」後，「必勝客」再次針對520推出「愛芝心圈圈比薩」，讓芝心圈圈化身為愛心圈圈，還有愛心起司餅，並附上草莓醬搭配，讓民眾可以在520大方告白。隨著產品資訊出爐，網友也表示「連芝心圈圈都戀愛了，是要單身狗情何以堪」、「變成愛你ㄉ形狀」、

在屢次推出造成話題的特殊口味比薩後，必勝客於愚人節所推出的「零傷害比薩」，標榜「沒有戰意，只有滿滿善意」，但實際上僅是一圈芝心比薩外圈。由於創意十足又具幽默感，反而吸引大批網友搶購嘗鮮，成功造成話題。