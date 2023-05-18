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圈圈比薩回來了！必勝客「愛芝心圈圈比薩」只賣14天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客推出「愛芝心圈圈比薩」，外圈為愛心造型芝心餅皮。圖／擷取自必勝客 Pizza Hut Taiwan粉絲頁
必勝客推出「愛芝心圈圈比薩」，外圈為愛心造型芝心餅皮。圖／擷取自必勝客 Pizza Hut Taiwan粉絲頁

繼今年推出沒有餡料、只有外圈的「零傷害比薩」後，「必勝客」再次針對520推出「愛芝心圈圈比薩」，讓芝心圈圈化身為愛心圈圈，還有愛心起司餅，並附上草莓醬搭配，讓民眾可以在520大方告白。隨著產品資訊出爐，網友也表示「連芝心圈圈都戀愛了，是要單身狗情何以堪」、「變成愛你ㄉ形狀」、

在屢次推出造成話題的特殊口味比薩後，必勝客於愚人節所推出的「零傷害比薩」，標榜「沒有戰意，只有滿滿善意」，但實際上僅是一圈芝心比薩外圈。由於創意十足又具幽默感，反而吸引大批網友搶購嘗鮮，成功造成話題。

此次必勝客因應網友敲碗，再度推出「愛芝心圈圈比薩」，選用心型香濃芝心餅皮與莫札瑞拉起司餅搭配，創造出「愛心圈圈＋愛心起司餅」的雙層組合，並且強調「延續無料精神，滿滿起司不會氣死 不只零傷害，給世界更多愛」。同時還會附上法國Bonne Maman草莓醬，方便買家自由發揮，手寫手繪表達愛意。即日起至5月31日期間限時販售，每個249元。

「愛芝心圈圈比薩」限時販售至5月31日，每個249元。圖／擷取自必勝客 Pizza Hut Taiwan粉絲頁
「愛芝心圈圈比薩」限時販售至5月31日，每個249元。圖／擷取自必勝客 Pizza Hut Taiwan粉絲頁
必勝客推出「愛芝心圈圈比薩」，並附贈草莓醬方便書寫告白話語。圖／擷取自必勝客 Pizza Hut Taiwan粉絲頁
必勝客推出「愛芝心圈圈比薩」，並附贈草莓醬方便書寫告白話語。圖／擷取自必勝客 Pizza Hut Taiwan粉絲頁
必勝客推出「愛芝心圈圈比薩」。圖／擷取自必勝客 Pizza Hut Taiwan粉絲頁
必勝客推出「愛芝心圈圈比薩」。圖／擷取自必勝客 Pizza Hut Taiwan粉絲頁

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