姓名有蓮、花 用餐享5折！板橋凱撒泰式餐廳優惠開跑

板橋凱撒大飯店Lotus蓮花泰式餐廳即日起至6月30日推出夏季首波優惠，凡是姓名有「蓮」、「花」其中一字可享消費75折，符合兩字則最高可享5折，當餐女性消費者還可免費享用主廚精選「摩摩喳喳」甜品乙份。

Lotus蓮花泰式餐廳將泰國知名美饌創意變化，例如「芭樂沙拉」即是從青芒果沙拉改良而來，選用台灣盛產的芭樂搭配小蕃茄，再以羅望子、棕櫚糖、魚露、檸檬汁、辣椒醃製冷藏，最後淋上酸辣泰式調料，酸辣鹹中突顯出水果香甜。「瀑布松阪豬」泰文直譯為「瀑布豬」，此菜由來據說是泰國人喜歡烤肉，肉汁如瀑布般溢流，另一種說法是這道菜的醬汁很多，淋在肉上有如瀑布奔流。

主食推薦必點「古法鹽烤魚」，它是一道庶民美食，將魚腹中放入香茅、蘭葉及檸檬葉，再以大量粗鹽包裹魚身置入烤箱燒烤，魚肉鮮美多汁；另有泰國手工傳統菜「香蘭葉炸雞」，香氣特殊誘人。