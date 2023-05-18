旅遊潮來襲 大潤發行李箱特賣4折起 燦星旅遊旅展「全支付」滿3,000元送300點

搶攻疫後大爆發的旅遊商機，大潤發即日起至6月1日推出行李箱特賣，超過20款實用旅行箱4折起，20～28吋眾多選擇，同步推出多款必備旅遊小物，像是多國轉換旅行用插座、魔方立式延長線、收納包、防曬用品等，夏季出國旅遊一個都不能少。

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