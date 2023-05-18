快訊

關鍵48小時 朱立倫、侯友宜、郭台銘三方會談達共識

旅遊潮來襲 大潤發行李箱特賣4折起 燦星旅遊旅展「全支付」滿3,000元送300點

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
大潤發推出行李箱特賣優惠4折起。圖／大潤發提供
大潤發推出行李箱特賣優惠4折起。圖／大潤發提供

搶攻疫後大爆發的旅遊商機，大潤發即日起至6月1日推出行李箱特賣，超過20款實用旅行箱4折起，20～28吋眾多選擇，同步推出多款必備旅遊小物，像是多國轉換旅行用插座、魔方立式延長線、收納包、防曬用品等，夏季出國旅遊一個都不能少。

特別推薦eminent萬國通路KG79全球首創智慧秤重PC旅行箱，創新的智慧秤重功能，手提即可秤重，全PC防爆耐衝擊外殼，耐摔且輕量，並擁有360度耐磨靜音飛機輪，29吋原價7,980元，特價3,980元。喜歡繽紛色彩則可選挑Probeetle KJ95流線外型設計旅行箱，共有新深綠、新晴藍、新棗紅3款顏色，耐撞、耐磨、耐熱，28吋原價6,880元，特價4,080元，另有20吋、24吋可挑選。

全支付則是宣布即日起成為首家上線「燦星旅遊」的電子支付業者，隨著2023台北國際觀光博覽會TTE將於5月26日展開，即日起至5月31日搶先推出「TTE線上旅展—旅行夢想一起抵達」活動，全支付專屬獨家優惠單筆消費滿3,000元送全點300點；TTE實體旅展則於5月26日至5月29日於台北世貿一館盛大展開，燦星「A1029」攤位推出，日本四國秘境之旅樂齡遊最高折8,000元、fun暑假遊日本、普吉最高折10,000元等限時優惠，現場使用全支付結帳除了單筆滿3,000元贈300點外，加碼贈行李束帶、全支付吉祥物手機支架或燦星旅遊折價券，好禮三選一；活動期間內，不論線上旅展或實體攤位展，使用全支付結帳單筆消費滿千，皆可抽全點1,000點。

eminent萬國通路KG79全球首創智慧秤重PC旅行箱，29吋特價3,980元。圖／大潤發提供
eminent萬國通路KG79全球首創智慧秤重PC旅行箱，29吋特價3,980元。圖／大潤發提供
Prbeetle KJ95流線外型設計旅行箱，28吋特價4,080元。圖／大潤發提供
Prbeetle KJ95流線外型設計旅行箱，28吋特價4,080元。圖／大潤發提供
全支付獨家攜手燦星旅遊，線上旅展搶先開跑。圖／全支付提供
全支付獨家攜手燦星旅遊，線上旅展搶先開跑。圖／全支付提供

旅展 出國旅遊 日本

延伸閱讀

苗特啦啦隊出國比賽得銀牌 徐志榮排參訪立院贈嘉勉禮

H奶辣模機場遇安檢　行李箱一打開竟掉出「巨型棒狀物」

韓女陳屍飯店 關鍵行李箱被男友哥哥帶回台揭內藏這物

大學生買垃圾桶當行李箱 綁上蓋子避免乘客丟垃圾

相關新聞

台中LaLaport剛開幕就遇墜樓事故 台灣三井回應了

昨天才正式盛大開幕的台中LaLaport購物中心北館，今下午驚傳意外事件，不少逛街民眾目擊有名男子自北館4樓墜落，不幸送...

滿滿玫瑰花讓人融化！陳昊森獻Valentino 520浪漫禮盒

因諧音「我愛你」，5月20日成為近年來許多人選擇表達情感的浪漫日子。范倫鐵諾（Valentino）釋出由新生代男神陳昊森...

Uber推生鮮團購、全家共享帳號還有共乘服務 這5大新功能超令人期待

用手機叫車、訂購美食及生鮮雜貨外送的便利性，已經徹底改變了全球許多民眾的日常生活習慣，Uber執行長科斯洛沙希（Dara...

燦坤5月消費滿額抽日本來回機票 iPhone健檢送傳輸線

迎接換季家電舊換新需求，燦坤推出「五月梅好」促銷活動，即日起至5月31日止，買指定品牌刷指定信用卡加碼送現金折價券，最高...

旅遊潮來襲 大潤發行李箱特賣4折起 燦星旅遊旅展「全支付」滿3,000元送300點

搶攻疫後大爆發的旅遊商機，大潤發即日起至6月1日推出行李箱特賣，超過20款實用旅行箱4折起，20～28吋眾多選擇，同步推...

台中星級飯店今年「粽」禮多 早鳥有折扣還送招財錢母

端午節快到了！又是吃粽子及送粽禮的時節。台中福華大飯店今年與西螺福興宮聯手出擊，買端粽禮盒送福興宮文武財神錢母；台中林酒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦