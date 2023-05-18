旅遊潮來襲 大潤發行李箱特賣4折起 燦星旅遊旅展「全支付」滿3,000元送300點
搶攻疫後大爆發的旅遊商機，大潤發即日起至6月1日推出行李箱特賣，超過20款實用旅行箱4折起，20～28吋眾多選擇，同步推出多款必備旅遊小物，像是多國轉換旅行用插座、魔方立式延長線、收納包、防曬用品等，夏季出國旅遊一個都不能少。
特別推薦eminent萬國通路KG79全球首創智慧秤重PC旅行箱，創新的智慧秤重功能，手提即可秤重，全PC防爆耐衝擊外殼，耐摔且輕量，並擁有360度耐磨靜音飛機輪，29吋原價7,980元，特價3,980元。喜歡繽紛色彩則可選挑Probeetle KJ95流線外型設計旅行箱，共有新深綠、新晴藍、新棗紅3款顏色，耐撞、耐磨、耐熱，28吋原價6,880元，特價4,080元，另有20吋、24吋可挑選。
全支付則是宣布即日起成為首家上線「燦星旅遊」的電子支付業者，隨著2023台北國際觀光博覽會TTE將於5月26日展開，即日起至5月31日搶先推出「TTE線上旅展—旅行夢想一起抵達」活動，全支付專屬獨家優惠單筆消費滿3,000元送全點300點；TTE實體旅展則於5月26日至5月29日於台北世貿一館盛大展開，燦星「A1029」攤位推出，日本四國秘境之旅樂齡遊最高折8,000元、fun暑假遊日本、普吉最高折10,000元等限時優惠，現場使用全支付結帳除了單筆滿3,000元贈300點外，加碼贈行李束帶、全支付吉祥物手機支架或燦星旅遊折價券，好禮三選一；活動期間內，不論線上旅展或實體攤位展，使用全支付結帳單筆消費滿千，皆可抽全點1,000點。
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