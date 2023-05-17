留一星99%奧客？ 網1關鍵逆風挺咖啡廳老闆：否則變路易莎

一名女顧客日前到北市一家咖啡廳內用，為達店內低消，想點一杯飲品和小點心，卻被告知該點心已售完，因而認為業者未提供可達低消門檻的適合商品，當場離去並留一星負評。沒想到事後竟遭咖啡廳老闆肉搜，將其個資、家人朋友PO網公審，引起軒然大波。

消息傳出後，PTT一篇題為「如果是咖啡廳老闆，會怎回覆這一星評論？」的文章引起熱議，網友們皆認為老闆面對一星評論，卻以PO網公審的手段回擊，「錯的不是事件本身，而是處理態度EQ」，更顯示店家沒有氣度。

不過談到店家該如何處理負面評論，不少人則是逆風力挺咖啡廳老闆，認為女顧客最後並未消費，卻仍留一星負評不OK，「留一星的99%都是奧客，估狗太多垃圾評論，不要再為自己的行為開脫了，店家並沒有欠妳什麼，除非他有食安公安問題」、「一碼歸一碼，不照規矩亂留負評是奧客錯」、「我會回覆欸，我都好聲好氣告訴她沒有棉花糖了，不想來這裡消費就不要來，沒有必要留負評吧」、「我是覺得如果沒消費，留一星大可不必」、「客人的評論也有問題，第一點的部分說願意符合店內低消規則，卻又說店家的品項不齊全，低消跟品項齊不齊全完全不衝突」。

另一派網友反駁，「這案子雖然沒消費，但反應互動感受留下一星評論，我覺得沒甚麼問題啊」、「身為消費者看到一星也會分辨是不是奧客亂評，其實店家說明事情經過，我根本也不會因為那一星而不去消費」、「店家的服務讓顧客不想消費，給一星沒問題」、「店家若有心經營的話應該針對營運方式以及服務的SOP做調整，即使是一顆星的評論也是消費者來店的體驗與心聲，而不是浪費心思在公審顧客上」、「她也不是不遵守低消或硬凹，是店家沒供應她期待的商品，可多設計搭配飲品能接近低消的組合。一星不回覆會成片面之詞，回了才能把球丟還給顧客，事情始末、處理方式有時反而吸引客人」。

而事件的導火線「低消」也成討論議題。為了讓顧客達到低消門檻，內行指出通常菜單都會經過精心設計，談及低消存在的必要性，除了能確保一定收益，更是維持用餐品質的方式，「低消是為了保持你的獲利率而定的，不可讓步」、「店很多人，要保低消，要不然就變路易莎」、「怎樣低消就是老闆可以自己訂的，囉嗦什麼」、「還有人覺得低消是問題，那應該要免費開放當k書中心就好」。