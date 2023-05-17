夏日必入手單品！GU泡泡紗開領襯衫、UNIQLO羅浮宮UT系列

夏日到來，每天起床都在煩惱今天該穿什麼嗎？GU在這季主打各式中性襯衫，多元款式，甚至一周都能搭配。而姐妹品牌的UNIQLO則有與巴黎先鋒視覺藝術組合M/M Paris合作，利用羅浮宮經典館藏作品為靈感的UT系列，除了有話題更是百搭。

GU提出想要展現夏日魅力，只要一件百搭襯衫在手，出門前再也不用在衣櫃前想破頭的慨念。呈現了包括基本經典款、Oversized寬鬆款等人氣版型，更有丹寧、泡泡紗、亞麻混紡等多元材質，全系列多達10款單品可以隨心挑選及搭配，而且男、女皆宜。其中不可錯過的單品就是泡泡紗開領襯衫。採用凹凸質感泡泡紗材質，減少與皮膚接觸的面積，穿著起來更涼爽且不易皺，可搭配同款的泡泡紗輕便九分褲，透過上寬下窄比例，使整體造型更加簡潔有力，輕鬆打造知性日系風格。同時，GU還讓男裝開領襯衫、男裝DRY開領襯衫，秉持價格美學精神，讓全系列限期590元起就能入手。

GU泡泡紗開領襯衫，採用凹凸質感泡泡紗材質製作，減少與皮膚接觸的面積，穿著起來更涼爽且不易皺。圖／GU提供

邁入第三年的聯名羅浮宮UT系列，今年UNIQLO與巴黎的創意單位M/M Paris、羅浮宮博物館三方合作，以代表性館藏「蒙娜麗莎」、金字塔建築等作品為主題，使用招牌「拼貼畫」技法，搭配潮流寬版設計與吸睛圖騰，重新詮釋大師之作外，還充分展現街頭時尚風格。 一共4款樣式，不僅能細細品味，穿上更是話題與焦點的保證。

UNIQLO聯名羅浮宮UT系列T恤，590元。圖／UNIQLO提供

GU男裝輕薄寬鬆襯衫，790元。圖／GU提供

GU男裝開領襯衫，590元。圖／GU提供

UNIQLO聯名羅浮宮UT系列T恤，590元。圖／UNIQLO提供