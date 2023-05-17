聽歌有喜！康康演唱會搭乘yoxi享優惠

聯合新聞網／ 聯合數位文創
聽歌有喜，yoxi為歌迷加碼搭車優惠券。圖/聯合數位文創提供
聽歌有喜，yoxi為歌迷加碼搭車優惠券。圖/聯合數位文創提供

「2023《百味人生》百變康康巡迴演唱會」在5月27日（六）於高雄流行音樂中心及6月3日（六）於台北流行音樂中心舉辦。藝人康康（康晋榮）將透過個人演唱會為歌迷獻唱新歌及經典曲目， 展現百變全才的舞台魅力。

本次由和泰集團旗下移動服務品牌yoxi擔任共同贊助，在現場為觀眾提供更便捷、安全的搭乘服務。新用戶只要下載yoxi app並註冊，輸入專屬優惠碼「KangKang」，即可獲得 900 元搭乘優惠；一般用戶輸入優惠碼「百味人生」，即可獲得 100 元搭乘優惠(於演唱會周圍1公里內使用)。

除此之外，yoxi也為歌迷加碼更多福利。只要在5月18日前到yoxi臉書粉絲專頁指定貼文完成留言互動，即可獲得2023《百味人生》百變康康巡迴演唱會雙人套票抽獎資格(兩場各5組，1組兩位)。歡迎大家踴躍留言，一起看演唱會聽好歌！

活動詳情以yoxi官方網站 Facebook公告說明為準。

演唱會 高雄流行音樂中心 品牌

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