聽歌有喜！康康演唱會搭乘yoxi享優惠

「2023《百味人生》百變康康巡迴演唱會」在5月27日（六）於高雄流行音樂中心及6月3日（六）於台北流行音樂中心舉辦。藝人康康（康晋榮）將透過個人演唱會為歌迷獻唱新歌及經典曲目， 展現百變全才的舞台魅力。

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