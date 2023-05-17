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無釘高爾夫鞋成趨勢！adidas、PUMA推出進化設計 提升穿著體驗
通常來說，為了能在果嶺上穩定腳步擊球，所穿的鞋款底部都會加上釘子來增加抓地力，然而在進到室內休憩時，就必須換鞋，總讓人稍感不便，因此無釘或是可拆卸的設計，就成為了當前高爾夫球運動趨勢！
像是adidas Golf這季就以延續Superstar、Stan Smith和Samba的經典設計，利用灰色鞋面搭配大理石紋理般的大底，展現撞色活力，同時融入高球運動所需的一切性能。Superstar Golf鞋款有著經典三條紋鞋身設計和獨特「貝殼鞋頭」，大底配有六個可替換的黑色鞋釘，讓人在揮桿時也能獲得所需的抓地力。而Samba Golf鞋則採用adiWEAR無釘系統，於前掌吸盤設計則成為跳色的釘爪結構，提供所需的支撐力。另外，同樣搭配adiWEAR無釘大底的還有Stan Smith Golf鞋，流線型的全灰鞋面與混色大底形成鮮明對比，讓人過目難忘。
不只adidas Golf把重心放在無鞋釘高爾夫球鞋設計，PUMA把運用於跑鞋的NITRO氮氣中底科技置入，打造升級版ALPHACAT NITRO無釘鞋。鞋面採用EXOShell功能性網布結構，由附有TPU薄膜網眼所組成，具備防水性能，鞋跟並運用彎刀形狀設計加強保護力。而且無釘鞋底設計可適應各式草皮及因應不同天候條件，提供抓地力，帶來穩定性與牽引力，無論於揮桿時或行走間都能擁有支撐效果。
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