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天后碧昂絲巡演御用珠寶！連耳機都鑲滿4.5克拉鑽石
繼2022年形象廣告「Lose Yourself In Love」後，世界級流行音樂天后碧昂絲（Beyoncé）再度與Tiffany & Co.合作。Tiffany & Co.正式宣布成為碧昂絲Renaissance世界巡迴演唱會的官方合作珠寶品牌，這位史上榮獲最多葛萊美獎的歌手將配戴特別訂製的珠寶進行逾50場演出，同時，Tiffany HardWear、Elsa Peretti等經典系列也將同步於演唱會為這位傳奇巨星增添璀璨舞台魅力。
在2022年推出的形象廣告中，碧昂絲配戴了品牌為她特別訂製的Tiffany HardWear項鍊、一款鑲嵌10克拉主石的鑽戒、Tiffany Lock鑽石手鐲等，於夜幕中盡情舞蹈，整體氛圍讓人想起紐約風靡一時的傳奇俱樂部Studio 54。這次演唱會的合作，品牌亦從豐富的古典珍藏庫及經典系列中汲取靈感創作珠寶，包括一款Tiffany為她訂製、鑲嵌4.5克拉白鑽耳機與水晶項鍊。Renaissance世界巡迴演唱會已於5月10日在瑞典斯德哥爾摩揭開序幕，最後一場將於9月27日美國路易斯安那州新奧爾良謝幕。
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