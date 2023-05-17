幾何中性最雋永的時尚美學！Dior、Tasaki把日常變時髦
簡約、中性的幾何線條，是珠寶設計始終最受歡迎的經典元素。由希臘裔設計師Melanie Georgacopoulos與TASAKI攜手合作的M/G TASAKI系列，今年新作ARLEQUIN SLASHED和REFLECTED系列，就完美展現名稱中「/」斜線所象徵的對立元素。而Dior珠寶旗下以反覆出現的幾何圖案為主要設計概念的Gem Dior珠系列，今年也在創意總監Victoire de Castellane的創意發想下，延伸出全新款式與設計。
M/G TASAKI由2013年ARLEQUIN系列延伸出的ARLEQUIN SLASHED系列，以半包覆黃K金在珍珠上劃分出如猶如切割珍珠的視覺效果，透過對角線條的精心排列，創造出 「SLASHED (/)」的珍珠，共推出項鍊、串鍊、耳環、戒指等，以充滿力量的設計巧玩極簡主義的幾何元素。全新登場的REFLECTED系列耳環、戒指、手鐲和項鍊，將大小漸變的珍珠和對稱的黃K金球體緊密交錯並排， 每一個黃金球體的表面都以人手拋光，與珍珠淨白溫潤的光澤對比出如鏡面反照般既對立又和諧的意象。
Gem Dior延續2021年誕生時的設計初衷，以悉心安排的矩形堆疊幾何圖案，鋪陳出最新的戒指、手鐲等單品。不規則的顛簸感立面賦予寶石律動美學，讓整只作品在觸感上饒富豐盛的感官體驗，是Victoire de Castellane以廣闊的地質地層與尚未雕琢的寶石中得到的靈感發想。堆疊排列的白金、玫瑰金、黃金、半鑲或全鋪鑲鑽石，共推出七只全新的創作，實現任何一種配搭可能，透過疊搭方式體現配戴者的獨特風格、為各種場合的造型畫龍點睛。
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