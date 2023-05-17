幾何中性最雋永的時尚美學！Dior、Tasaki把日常變時髦

簡約、中性的幾何線條，是珠寶設計始終最受歡迎的經典元素。由希臘裔設計師Melanie Georgacopoulos與TASAKI攜手合作的M/G TASAKI系列，今年新作ARLEQUIN SLASHED和REFLECTED系列，就完美展現名稱中「/」斜線所象徵的對立元素。而Dior珠寶旗下以反覆出現的幾何圖案為主要設計概念的Gem Dior珠系列，今年也在創意總監Victoire de Castellane的創意發想下，延伸出全新款式與設計。

M/G TASAKI由2013年ARLEQUIN系列延伸出的ARLEQUIN SLASHED系列，以半包覆黃K金在珍珠上劃分出如猶如切割珍珠的視覺效果，透過對角線條的精心排列，創造出 「SLASHED (/)」的珍珠，共推出項鍊、串鍊、耳環、戒指等，以充滿力量的設計巧玩極簡主義的幾何元素。全新登場的REFLECTED系列耳環、戒指、手鐲和項鍊，將大小漸變的珍珠和對稱的黃K金球體緊密交錯並排， 每一個黃金球體的表面都以人手拋光，與珍珠淨白溫潤的光澤對比出如鏡面反照般既對立又和諧的意象。