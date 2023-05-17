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幾何中性最雋永的時尚美學！Dior、Tasaki把日常變時髦

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
發表於2021年的Gem Dior珠寶暨腕表系列，今年延伸了全新款式與設計。圖／DIOR提供
發表於2021年的Gem Dior珠寶暨腕表系列，今年延伸了全新款式與設計。圖／DIOR提供

簡約、中性的幾何線條，是珠寶設計始終最受歡迎的經典元素。由希臘裔設計師Melanie Georgacopoulos與TASAKI攜手合作的M/G TASAKI系列，今年新作ARLEQUIN SLASHED和REFLECTED系列，就完美展現名稱中「/」斜線所象徵的對立元素。而Dior珠寶旗下以反覆出現的幾何圖案為主要設計概念的Gem Dior珠系列，今年也在創意總監Victoire de Castellane的創意發想下，延伸出全新款式與設計。

M/G TASAKI由2013年ARLEQUIN系列延伸出的ARLEQUIN SLASHED系列，以半包覆黃K金在珍珠上劃分出如猶如切割珍珠的視覺效果，透過對角線條的精心排列，創造出 「SLASHED (/)」的珍珠，共推出項鍊、串鍊、耳環、戒指等，以充滿力量的設計巧玩極簡主義的幾何元素。全新登場的REFLECTED系列耳環、戒指、手鐲和項鍊，將大小漸變的珍珠和對稱的黃K金球體緊密交錯並排， 每一個黃金球體的表面都以人手拋光，與珍珠淨白溫潤的光澤對比出如鏡面反照般既對立又和諧的意象。

Gem Dior延續2021年誕生時的設計初衷，以悉心安排的矩形堆疊幾何圖案，鋪陳出最新的戒指、手鐲等單品。不規則的顛簸感立面賦予寶石律動美學，讓整只作品在觸感上饒富豐盛的感官體驗，是Victoire de Castellane以廣闊的地質地層與尚未雕琢的寶石中得到的靈感發想。堆疊排列的白金、玫瑰金、黃金、半鑲或全鋪鑲鑽石，共推出七只全新的創作，實現任何一種配搭可能，透過疊搭方式體現配戴者的獨特風格、為各種場合的造型畫龍點睛。

發表於2021年的Gem Dior珠寶暨腕表系列，今年延伸了全新款式與設計。圖／DIOR提供
發表於2021年的Gem Dior珠寶暨腕表系列，今年延伸了全新款式與設計。圖／DIOR提供
TASAKI M/G TASAKI REFLECTED戒指，黃K金與珍珠，19萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G TASAKI REFLECTED戒指，黃K金與珍珠，19萬元。圖／TASAKI提供
發表於2021年的Gem Dior珠寶暨腕表系列，今年延伸了全新款式與設計。圖／DIOR提供
發表於2021年的Gem Dior珠寶暨腕表系列，今年延伸了全新款式與設計。圖／DIOR提供
TASAKI M/G TASAKI REFLECTED手鐲，黃K金與珍珠，22萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G TASAKI REFLECTED手鐲，黃K金與珍珠，22萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G TASAKI ARLEQUIN SLASHED耳環，黃K金與珍珠，20萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G TASAKI ARLEQUIN SLASHED耳環，黃K金與珍珠，20萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G TASAKI REFLECTED耳環，黃K金與珍珠，26萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G TASAKI REFLECTED耳環，黃K金與珍珠，26萬元。圖／TASAKI提供
GEM DIOR白金鑽石戒指，12萬6,000元。圖／DIOR提供
GEM DIOR白金鑽石戒指，12萬6,000元。圖／DIOR提供
GEM DIOR黃金戒指，80,500元。圖／DIOR提供
GEM DIOR黃金戒指，80,500元。圖／DIOR提供
M/G TASAKI系列推出今年新作ARLEQUIN SLASHED。圖／TASAKI提供
M/G TASAKI系列推出今年新作ARLEQUIN SLASHED。圖／TASAKI提供
GEM DIOR白金手鐲，25萬5,000元。圖／DIOR提供
GEM DIOR白金手鐲，25萬5,000元。圖／DIOR提供
發表於2021年的Gem Dior珠寶暨腕表系列，今年延伸了全新款式與設計。圖／DIOR提供
發表於2021年的Gem Dior珠寶暨腕表系列，今年延伸了全新款式與設計。圖／DIOR提供
M/G TASAKI系列推出今年ARLEQUIN SLASHED與REFLECTED新作。圖／TASAKI提供
M/G TASAKI系列推出今年ARLEQUIN SLASHED與REFLECTED新作。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G TASAKI ARLEQUIN SLASHED戒指，黃K金與珍珠，15萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G TASAKI ARLEQUIN SLASHED戒指，黃K金與珍珠，15萬5,000元。圖／TASAKI提供
M/G TASAKI系列推出今年新作REFLECTED系列。圖／TASAKI提供
M/G TASAKI系列推出今年新作REFLECTED系列。圖／TASAKI提供
GEM DIOR玫瑰金手鐲，24萬元。圖／DIOR提供
GEM DIOR玫瑰金手鐲，24萬元。圖／DIOR提供
TASAKI M/G TASAKI ARLEQUIN SLASHED項鍊，黃K金與珍珠，88,800元。圖／TASAKI提供
TASAKI M/G TASAKI ARLEQUIN SLASHED項鍊，黃K金與珍珠，88,800元。圖／TASAKI提供
GEM DIOR黃金鑽石手鐲，33萬元。圖／DIOR提供
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戒指 Dior

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