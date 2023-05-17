米其林官方指定威士忌慕赫 攜手18間餐廳打造餐酒饗宴

連續兩年作為《米其林指南》官方合作威士忌夥伴的慕赫（Mortlach）單一麥芽威士忌，今年繼續推出「慕星計畫」，與頂級餐廳共同打造餐酒饗宴。此次慕赫匯集全台共18間頂級餐廳，特別打造「慕食宴」，為饕客獻上囊括台灣北、中、南部的多國美食饗宴，一同發現多元風味的驚喜與講究。即日起至6月30日，於各店家配合活動日期之晚間6點至9點，消費指定桌菜或套餐，即可享《米其林指南》官方合作威士忌夥伴「慕赫16年單一麥芽威士忌」品酩體驗。

慕赫標誌性的 2.81蒸餾工藝，成就慕赫16年單一麥芽威士忌充滿力量與複雜層次感、宛如肉脂般鮮甜的醇厚風味，與任何肉類料理都能夠相互輝映；琥珀色酒液以雪莉貴族Pedro Ximenez與Oloroso浸潤後的雪莉桶100%完整16年熟成，呈現多層次的輕盈花果風格，更創造出風味的無限可能。

此次「慕食宴」精心挑選橫跨台灣台北、桃園、台中、高雄四大城市共18間的頂級餐廳，皆為美食饕客不容錯過的精緻料理，搭配上《米其林指南》官方合作威士忌夥伴的Mortlach慕赫單一麥芽威士忌，在品嚐美味餐點的同時，搭配上一杯「慕赫16年單一麥芽威士忌」，更造就細緻品飲的生活儀式感。

全台共18間頂級餐廳包括米其林一星餐廳金蓬萊遵古台菜（台北）、米香台菜餐廳（台北）；米其林入選餐廳Jarana（台北）、The Ukai Taipei（台北）、香官Shang Palace （台北）、中山招待所（台北）、THOMAS CHIEN Restaurant（高雄）、Stage5（高雄）；米其林必比登推薦金賞軒精緻海鮮台菜（台北）；慕食宴精選頂級餐廳香港九記餐廳（台北）、珍寶海鮮 台北信義店、8號極品海鮮餐廳（台北）、禪園人文花園餐廳（桃園）、裕元-元膳鐵板燒（台中）、Le Mei (樂美中餐廳) （台中）、極炙牛排館（台中）、紅毛港海鮮餐廳（高雄）、蟳之屋（高雄）。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康