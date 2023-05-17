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Uber Eats「週三瘋生鮮」家樂福、全聯、優市食材6折起

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber One會員於Uber Eats App標註「金色Uber One圖示」的店家採買生鮮雜貨，訂單消費滿新台幣299元即可享0元外送費優惠。圖／Uber Eats提供
Uber One會員於Uber Eats App標註「金色Uber One圖示」的店家採買生鮮雜貨，訂單消費滿新台幣299元即可享0元外送費優惠。圖／Uber Eats提供

不只美食外送，外食變貴、注重飲食健康的潮流也讓許多民眾習慣外送生鮮雜貨，看準疫後消費習慣延續，Uber Eats宣布即日起首次推出「週三瘋生鮮」優惠活動，攜手家樂福、全聯福利中心、Uber Eats優市等眾多知名超市量販以及傳統市場商家合作夥伴，於每週三提供超過30種熱門蔬果、肉品6折起的優惠，讓仰賴生鮮外送的消費者在Uber Eats App上可獲得更多優惠。

Uber Eats與商家夥伴合作每週三推出的「週三瘋生鮮」優惠活動，首2週平台攜手家樂福量販、家樂福超市、全聯福利中心、Uber Eats優市、以及在地傳統市場，在平台上嚴選超過30項熱門的新鮮蔬果及肉品，提供6折起的優惠價格。不論是家庭主婦或忙碌的上班族，都可以省下外出時間購足家裡常備的洋蔥、高麗菜、青花菜等蔬菜，或是雞腿排、鮭魚等蛋白質。以往難以採買傳統市場食材的上班族，現在也能輕鬆買到產地直送的巨峰葡萄、屏東黑珍珠蓮霧及愛文芒果等新鮮水果。除此之外，Uber One會員只要於Uber Eats App標註「金色Uber One圖示」的店家採買生鮮雜貨，訂單消費滿新台幣299元即可享0元外送費優惠。

Uber Eats宣布即日起首次推出「週三瘋生鮮」優惠活動，攜手眾多知名超市量販、傳統市場於每週三提供超過30種熱門蔬果、肉品6折起的優惠。圖／Uber Eats提供
Uber Eats宣布即日起首次推出「週三瘋生鮮」優惠活動，攜手眾多知名超市量販、傳統市場於每週三提供超過30種熱門蔬果、肉品6折起的優惠。圖／Uber Eats提供

Uber 生鮮 外送

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