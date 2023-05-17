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9月飛義大利 暢玩翁布里亞

聯合報／ 本報訊

有行旅「企業家山居歲月」系列延伸至海外，最新企畫「托斯卡尼 我的名牌範」前往南義鄉間，學習義式料理並在莊園中享受一場音樂會，領略翁布里亞這塊土地的豐饒之美。

「托斯卡尼 我的名牌範」總計十二天旅程，九月十七日出發。五月十九日將舉辦免費行程說明會、六月卅日於東方文華舉辦午宴餐酒說明會，每位報名費三九八○元。詳情請洽02-8643-3543、8643-3517，或瀏覽有行旅官網https://utravel.udn.com

音樂會

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