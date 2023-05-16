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獨／「麻辣鍋界香奈兒」驚傳5月底熄燈！招牌麻辣粥成絕響 網哀號：太傷心了

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獨／「麻辣壹號店」月底熄燈！招牌「麻辣粥」成絕響

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
麻辣壹號店預計將於5月31日結束營業。圖／擷取自麻.辣壹號店粉絲頁
麻辣壹號店預計將於5月31日結束營業。圖／擷取自麻.辣壹號店粉絲頁

喜歡吃麻辣鍋嗎？位於台北大安區、被網友譽為「麻辣鍋界的香奈兒」的人氣麻辣鍋「麻辣壹號店」近期宣佈，受到疫情以及原物料、營運成本高漲、缺員等因素影響，將於5月31日熄燈落幕，結束8年的營運時光。隨著消息出爐，網友也表示「以後沒有麻辣鍋吃了」、「太傷心了 想念的麻辣鍋物要消失了」

自2015年11月開幕的「麻辣壹號店」，標榜使用數十種香料配方搭配蔬果熬煮麻辣湯頭，不僅滋味辛辣香麻，還帶有清爽尾韻，不僅可以涮煮食材，最後還可把湯底熬煮成「麻辣粥」，號稱全台唯一。店內並提供老饕和牛、美國Prime濕式熟成雪花牛、去骨牛小排、西班牙伊比利梅花豬等肉品。目前在google上獲得超過700則評論，平均4.4顆星。

麻辣壹號店近日發文預告，表示雖撐過了疫情，但隨之而來的原物料、營運成本高漲以及長期缺員等問題，導致業者決定不再繼續。並且預計在5月31日結束營業。另外由於服務人力有限，僅提供電話訂位。隨著停業消息出爐，許多網友也感到可惜，表示「最喜歡你們家的麻辣鍋，超喜歡」、「不 我的愛店」、「都還來不及從香港回來吃」

麻辣壹號店主打「可以煮粥」的麻辣鍋底，獲得許多消費者青睞。圖／擷取自麻.辣壹號店粉絲頁
麻辣壹號店主打「可以煮粥」的麻辣鍋底，獲得許多消費者青睞。圖／擷取自麻.辣壹號店粉絲頁

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