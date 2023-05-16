獨／「麻辣壹號店」月底熄燈！招牌「麻辣粥」成絕響

喜歡吃麻辣鍋嗎？位於台北大安區、被網友譽為「麻辣鍋界的香奈兒」的人氣麻辣鍋「麻辣壹號店」近期宣佈，受到疫情以及原物料、營運成本高漲、缺員等因素影響，將於5月31日熄燈落幕，結束8年的營運時光。隨著消息出爐，網友也表示「以後沒有麻辣鍋吃了」、「太傷心了 想念的麻辣鍋物要消失了」

自2015年11月開幕的「麻辣壹號店」，標榜使用數十種香料配方搭配蔬果熬煮麻辣湯頭，不僅滋味辛辣香麻，還帶有清爽尾韻，不僅可以涮煮食材，最後還可把湯底熬煮成「麻辣粥」，號稱全台唯一。店內並提供老饕和牛、美國Prime濕式熟成雪花牛、去骨牛小排、西班牙伊比利梅花豬等肉品。目前在google上獲得超過700則評論，平均4.4顆星。