聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／「麻辣壹號店」月底熄燈！招牌「麻辣粥」成絕響
喜歡吃麻辣鍋嗎？位於台北大安區、被網友譽為「麻辣鍋界的香奈兒」的人氣麻辣鍋「麻辣壹號店」近期宣佈，受到疫情以及原物料、營運成本高漲、缺員等因素影響，將於5月31日熄燈落幕，結束8年的營運時光。隨著消息出爐，網友也表示「以後沒有麻辣鍋吃了」、「太傷心了 想念的麻辣鍋物要消失了」
自2015年11月開幕的「麻辣壹號店」，標榜使用數十種香料配方搭配蔬果熬煮麻辣湯頭，不僅滋味辛辣香麻，還帶有清爽尾韻，不僅可以涮煮食材，最後還可把湯底熬煮成「麻辣粥」，號稱全台唯一。店內並提供老饕和牛、美國Prime濕式熟成雪花牛、去骨牛小排、西班牙伊比利梅花豬等肉品。目前在google上獲得超過700則評論，平均4.4顆星。
麻辣壹號店近日發文預告，表示雖撐過了疫情，但隨之而來的原物料、營運成本高漲以及長期缺員等問題，導致業者決定不再繼續。並且預計在5月31日結束營業。另外由於服務人力有限，僅提供電話訂位。隨著停業消息出爐，許多網友也感到可惜，表示「最喜歡你們家的麻辣鍋，超喜歡」、「不 我的愛店」、「都還來不及從香港回來吃」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言