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曹佑寧螢光綠西裝胸口挖洞秀Pandora 想送這款給女友
Pandora ME系列夏季全新設計，以「For Every Story, For Every ME」為主題，多元設計訴求可自由疊戴、展現多種玩法，探索創意和自我表達之道。為迎接新品即日起全新上市，新生代男神曹佑寧特於今（5月16）日出席Pandora於台北新光三越A11一樓專櫃上舉辦的上市記者會，身穿H&M x Mugler鏤空上衣搭配酸綠色西裝，以個性風格演繹新品，並鼓勵大家可透過Pandora ME系列在即將到來的520網路情人節向心儀的另一半告白。
曹佑寧表示自己是沒戴飾品會不自在的人，最常配戴手鍊和單邊耳環，並建議「男生如果要走街頭風，可以搭配簡單的項鍊或耳環就很自然率性，走休閒風可以以手鍊、戒指作點綴。」他也透露他和現在的另一半王淨會配戴同款情侶飾品，多數是一起去選購的，對戒還有鐫刻字樣，相當甜蜜浪漫。他也笑說希望有機會也一起來選購Pandora，這次配戴的鍍14K玫瑰金的鎖鍊圈手鍊和象徵平衡和愛的無限圖案吊墜，他就覺得很適合王淨。
為注重時尚表達的新世代而誕生的Pandora ME系列 ，新品鼓勵層疊混搭多變造型，以各式單品進行創意疊戴，多款全新Pandora ME系列更採用新技術製作，除了全新色彩，更結合人工淡水養殖珍珠和不同金屬飾面，例如兩款全新色調的密鑲寶石配琺瑯戒指，就有925銀戒指配白色琺瑯和鍍14k金款式配上藍色琺瑯的選擇。系列耳環擷取單個項鍊鍊結元素，並推出多款雙鍊圈連接釦，飾鍊的一環一釦，都能自由串組，例如告白首選的「Marry ME」雙練圈，就以圓角長方形鍊圈釦連一枚小巧的單石戒指，戒指內圈還鑄刻「Self Love」字樣，時刻提醒要好好愛自己。
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