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曹佑寧螢光綠西裝胸口挖洞秀Pandora 想送這款給女友

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
曹佑寧出席Pandora ME系列上市記者會。記者孫曼／攝影
曹佑寧出席Pandora ME系列上市記者會。記者孫曼／攝影

Pandora ME系列夏季全新設計，以「For Every Story, For Every ME」為主題，多元設計訴求可自由疊戴、展現多種玩法，探索創意和自我表達之道。為迎接新品即日起全新上市，新生代男神曹佑寧特於今（5月16）日出席Pandora於台北新光三越A11一樓專櫃上舉辦的上市記者會，身穿H&M x Mugler鏤空上衣搭配酸綠色西裝，以個性風格演繹新品，並鼓勵大家可透過Pandora ME系列在即將到來的520網路情人節向心儀的另一半告白。

曹佑寧出席Pandora ME系列上市記者會。記者孫曼／攝影
曹佑寧出席Pandora ME系列上市記者會。記者孫曼／攝影

曹佑寧出席Pandora ME系列上市記者會。記者孫曼／攝影
曹佑寧出席Pandora ME系列上市記者會。記者孫曼／攝影

曹佑寧表示自己是沒戴飾品會不自在的人，最常配戴手鍊和單邊耳環，並建議「男生如果要走街頭風，可以搭配簡單的項鍊或耳環就很自然率性，走休閒風可以以手鍊、戒指作點綴。」他也透露他和現在的另一半王淨會配戴同款情侶飾品，多數是一起去選購的，對戒還有鐫刻字樣，相當甜蜜浪漫。他也笑說希望有機會也一起來選購Pandora，這次配戴的鍍14K玫瑰金的鎖鍊圈手鍊和象徵平衡和愛的無限圖案吊墜，他就覺得很適合王淨。

為注重時尚表達的新世代而誕生的Pandora ME系列 ，新品鼓勵層疊混搭多變造型，以各式單品進行創意疊戴，多款全新Pandora ME系列更採用新技術製作，除了全新色彩，更結合人工淡水養殖珍珠和不同金屬飾面，例如兩款全新色調的密鑲寶石配琺瑯戒指，就有925銀戒指配白色琺瑯和鍍14k金款式配上藍色琺瑯的選擇。系列耳環擷取單個項鍊鍊結元素，並推出多款雙鍊圈連接釦，飾鍊的一環一釦，都能自由串組，例如告白首選的「Marry ME」雙練圈，就以圓角長方形鍊圈釦連一枚小巧的單石戒指，戒指內圈還鑄刻「Self Love」字樣，時刻提醒要好好愛自己。

Pandora ME守護之眼圓牌吊飾，1,580元；鮮亮紫心形連接釦，1,080元。圖／Pandora提供
Pandora ME守護之眼圓牌吊飾，1,580元；鮮亮紫心形連接釦，1,080元。圖／Pandora提供
Pandora ME彩虹自由之心圓牌吊飾，1,580元。圖／Pandora提供
Pandora ME彩虹自由之心圓牌吊飾，1,580元。圖／Pandora提供
Pandora ME陰陽平衡太極圓牌吊飾，1,480元。圖／Pandora提供
Pandora ME陰陽平衡太極圓牌吊飾，1,480元。圖／Pandora提供
Pandora ME「Marry ME」雙鍊圈，1,480元。圖／Pandora提供
Pandora ME「Marry ME」雙鍊圈，1,480元。圖／Pandora提供
Pandora ME熾烈之翼圓牌吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
Pandora ME熾烈之翼圓牌吊飾，2,480元。圖／Pandora提供
擁有千百種可能性的PANDORA ME系列，透過多款雙鍊圈連接扣，隨心自由串起專屬的珠寶組合。圖／Pandora提供
擁有千百種可能性的PANDORA ME系列，透過多款雙鍊圈連接扣，隨心自由串起專屬的珠寶組合。圖／Pandora提供
Pandora ME無限符號圓牌吊飾，1,880元。圖／Pandora提供
Pandora ME無限符號圓牌吊飾，1,880元。圖／Pandora提供
Pandora ME人工淡水養殖珍珠手鍊，5,980元。圖／Pandora提供
Pandora ME人工淡水養殖珍珠手鍊，5,980元。圖／Pandora提供
Pandora ME無限符號圓牌吊飾，象徵和諧、平衡和無盡愛意，是曹佑寧最想送給王淨的吊飾。圖／Pandora提供
Pandora ME無限符號圓牌吊飾，象徵和諧、平衡和無盡愛意，是曹佑寧最想送給王淨的吊飾。圖／Pandora提供
Pandora ME塔羅牌吊飾，1,280元。圖／Pandora提供
Pandora ME塔羅牌吊飾，1,280元。圖／Pandora提供
Pandora ME長釘心形雙鍊圈，2,480元。圖／Pandora提供
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戒指 情人節 曹佑寧

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