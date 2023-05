曹佑寧螢光綠西裝胸口挖洞秀Pandora 想送這款給女友

Pandora ME系列夏季全新設計,以「For Every Story, For Every ME」為主題,多元設計訴求可自由疊戴、展現多種玩法,探索創意和自我表達之道。為迎接新品即日起全新上市,新生代男神曹佑寧特於今(5月16)日出席Pandora於台北新光三越A11一樓專櫃上舉辦的上市記者會,身穿H&M x Mugler鏤空上衣搭配酸綠色西裝,以個性風格演繹新品,並鼓勵大家可透過Pandora ME系列在即將到來的520網路情人節向心儀的另一半告白。

曹佑寧出席Pandora ME系列上市記者會。記者孫曼/攝影

曹佑寧表示自己是沒戴飾品會不自在的人,最常配戴手鍊和單邊耳環,並建議「男生如果要走街頭風,可以搭配簡單的項鍊或耳環就很自然率性,走休閒風可以以手鍊、戒指作點綴。」他也透露他和現在的另一半王淨會配戴同款情侶飾品,多數是一起去選購的,對戒還有鐫刻字樣,相當甜蜜浪漫。他也笑說希望有機會也一起來選購Pandora,這次配戴的鍍14K玫瑰金的鎖鍊圈手鍊和象徵平衡和愛的無限圖案吊墜,他就覺得很適合王淨。