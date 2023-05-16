倫敦米其林餐廳Ikoyi 期間限定進駐路易威登首爾期間店
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）自即日起至2023年6月15日止，攜手倫敦米其林星級餐廳Ikoyi，於路易威登首爾旗艦店（Louis Vuitton Maison Seoul）內開設「Ikoyi at Louis Vuitton」。這是繼2022年的Pierre Sang at Louis Vuitton與Alain Passard at Louis Vuitton之後，路易威登於首爾旗艦店內開設的第三家期間限定精品美食概念餐廳。由Ikoyi餐廳共同創辦人暨主廚Jeremy Chan坐鎮的Ikoyi at Louis Vuitton，採用韓國當地最新鮮的農產品，巧妙融合Ikoyi對料理的理念與韓國美食，提供獨一無二的用餐體驗，邀請賓客重新發現品牌「旅行的藝術」的深厚歷史背景。
從午餐端出的肥美鮪魚野韭吐司作為開胃菜，到韓牛、綠女神醬和香辣脆辣椒，以及糖鹽漬鮮蝦和黑橄欖米飯等主菜，每道料理都反映出Ikoyi餐廳的創意及向多元文化影響力致敬的精神。晚餐的開胃菜提供Jogi-jeoit奶油烙鱈魚餡餅、春生蕨菜和發酵伯那西醬， 主菜則是人參焦糖奶油、鱘魚魚子醬和藏紅花以及鱈魚、大醬白奶油醬汁、油封白菜和白昆布。完美平衡風味的精緻甜點，包括香草、羊乳、肉桂和野米，以及韓國季節性水果和辣椒，則為午餐和晚餐劃下完美的句點。
路易威登在與Ikoyi餐廳的第三次合作中，將精心挑選午餐和晚餐套餐裡的招牌菜，推出全新的下午套餐，讓客人有更多機會盡情享受「Ikoyi at Louis Vuitton」餐廳的獨家美味料理。 因座位有限，建議使用Catch Table應用程式預約獨家的午餐、下午和晚餐套餐。
而位在旗艦店四樓的餐廳，內裝以一片接著一片的方式鋪設木板，從牆面一路到天花板呈現波浪起伏的模樣，另搭配大理石桌面木桌，提供獨一無二的用餐體驗。「Ikoyi at Louis Vuitton」 餐廳還將展示四月份在米蘭設計週上展出的多件全新Objets Nomades系列家具，包括Atelier Oï以南美魁札爾鳥十分吸睛的羽翼為靈感，所設計出的大型裝飾性移動裝置Quetzal等。
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