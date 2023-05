倫敦米其林餐廳Ikoyi 期間限定進駐路易威登首爾期間店

路易威登(Louis Vuitton,簡稱LV)自即日起至2023年6月15日止,攜手倫敦米其林星級餐廳Ikoyi,於路易威登首爾旗艦店(Louis Vuitton Maison Seoul)內開設「Ikoyi at Louis Vuitton」。這是繼2022年的Pierre Sang at Louis Vuitton與Alain Passard at Louis Vuitton之後,路易威登於首爾旗艦店內開設的第三家期間限定精品美食概念餐廳。由Ikoyi餐廳共同創辦人暨主廚Jeremy Chan坐鎮的Ikoyi at Louis Vuitton,採用韓國當地最新鮮的農產品,巧妙融合Ikoyi對料理的理念與韓國美食,提供獨一無二的用餐體驗,邀請賓客重新發現品牌「旅行的藝術」的深厚歷史背景。

「Ikoyi at Louis Vuitton」餐廳還將展示四月份在米蘭設計週上展出的多件全新Objets Nomades系列家具。圖/路易威登提供

從午餐端出的肥美鮪魚野韭吐司作為開胃菜,到韓牛、綠女神醬和香辣脆辣椒,以及糖鹽漬鮮蝦和黑橄欖米飯等主菜,每道料理都反映出Ikoyi餐廳的創意及向多元文化影響力致敬的精神。晚餐的開胃菜提供Jogi-jeoit奶油烙鱈魚餡餅、春生蕨菜和發酵伯那西醬, 主菜則是人參焦糖奶油、鱘魚魚子醬和藏紅花以及鱈魚、大醬白奶油醬汁、油封白菜和白昆布。完美平衡風味的精緻甜點,包括香草、羊乳、肉桂和野米,以及韓國季節性水果和辣椒,則為午餐和晚餐劃下完美的句點。

路易威登攜手倫敦米其林星級餐廳Ikoyi開設「Ikoyi at Louis Vuitton」。圖/路易威登提供 「Ikoyi at Louis Vuitton」餐廳還將展示四月份在米蘭設計週上展出的多件全新Objets Nomades系列家具,包括Atelier Oï以南美魁札爾鳥十分吸睛的羽翼為靈感,所設計出的大型裝飾性移動裝置Quetzal。圖/路易威登提供

路易威登在與Ikoyi餐廳的第三次合作中,將精心挑選午餐和晚餐套餐裡的招牌菜,推出全新的下午套餐,讓客人有更多機會盡情享受「Ikoyi at Louis Vuitton」餐廳的獨家美味料理。 因座位有限,建議使用Catch Table應用程式預約獨家的午餐、下午和晚餐套餐。

Ikoyi餐廳共同創辦人暨主廚Jeremy Chan,將坐鎮Ikoyi at Louis Vuitton的廚房。圖/路易威登提供 Ikoyi餐廳共同創辦人暨主廚Jeremy Chan,將坐鎮Ikoyi at Louis Vuitton的廚房。圖/路易威登提供