告五人獻唱！金色三麥攜手Marshall 黑色搖滾套餐登場

金色三麥攜手英國傳奇音響品牌Marshall，於5月19日至6月18日推出餐酒饗宴，以 Marshall最具代表性的品牌色「黑」為靈感，創作充滿視覺張力的酷黑料理。在6月17日晚上七點至十點，金色三麥美麗華店圓弧形歌劇院更將變身氣勢磅礴的演唱會空間，在一日限定的「Marshall 60周年Party Night」邀請到超人氣組合「告五人」、「品客幫樂團」登台獻唱。

一日限定的「Marshall 60周年Party Night」，邀請到超人氣組合「告五人」獻唱。圖／金色三麥提供。

「黑色搖滾套餐」包含一整套從小食、主餐、甜點、飲品的豐富餐點：前菜是以墨魚醬酥炸雞腿肉，搭配酸甜火龍果沾醬的「BLACKPINK炸雞組合」；主餐可選擇米飯吸飽海鮮高湯和墨魚醬汁，並加入墨魚香腸、透抽和蛤蜊，讓鮮上加鮮的「黑潮搖滾宇宙燉飯」，或是選擇醬汁洋溢檸檬葉、香茅的泰式香氣，大海鮮味隨墨魚麵條如海浪般襲來的「黑浪花海鮮義大利麵」。

甜點提供可麗露、葡萄塔、巧克力冰淇淋三種選擇。另外，凡點「黑色搖滾套餐」，即享半價加購微醺特調「發光黑爵士」或「搖滾黑玫瑰」。前者發想自經典調酒「自由古巴」，清新果香讓人身心輕鬆；後者的玫瑰氣息揉和杏仁、柑橘與黑色蘭姆酒的熱帶果香，散發獨一無二的反差魅力。

活動期間點購金色三麥ＸMarshall「黑色搖滾套餐」，即贈限量Marshall 商品優惠券。5月19日金色三麥會員日當天，憑會員兌換券來店享用黑色搖滾套餐，即加贈「Marshall 60週年紀念托特包」乙個，數量有限，贈完為止。

一日限定的「Marshall 60周年Party Night」票價為舒適座位區每人900元、搖滾站位區每人600元，皆含Marshall 60週年琺瑯別針、活動抽獎券乙張；舒適座位區聽眾，可再免費任選「黑色搖滾菜單」內飲品一杯。當晚更將抽獎送出市價破萬的Marshall最新便攜式藍牙喇叭Middleton、Marshall 60週年全球限量款Monitor II A.N.C. 耳罩式耳機等多項質感好禮，即日起開放致電金色三麥美麗華門市（02）2175-3739搶先購票。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康