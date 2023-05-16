忠孝SOGO農村好物展 50家台灣地方名物一站吃飽買足

SOGO每回推出的在地好物市集，總是能受到主顧客的喜愛，現在SOGO忠孝館5/16至5/22推出「夏果X遊饗農村好物展」，集結50家農村好物獲選產品與青年回鄉手作商品，現場打造水果復古樂園，各式好物主題包含好物冰果室、100%台味夜市、農村美食秀、國產肉品海鮮、好物伴手禮等八大主題商品區，一次買齊產地直送的農村好物。

行政院農業委員會水土保持局積極推動農村再生結合產業發展，每年皆甄選出優質農特產品，以食品為主、須在合法場域生產、擁有完整包裝及食品檢驗，讓消費者買得安心。SOGO忠孝館今年再次與農委會水保局合作，推出「夏果X遊饗農村好物展」，帶來多款在地好物。

像是「春一枝」水果冰棒，選用有土芒果濃郁香氣的夏雪芒果100%製作而成；芋頭酥之父「阿聰師」帶來新品首賣大甲芋仔冰/水果冰系列與外交指定伴手禮阿聰師的小芋仔禮盒；另外還有品牌聯名限定「農村好物 X 朋廚」季節限定水果吐司，採用季節限定小農水果製作口感綿密回彈，5/19-5/21每天現做直送。

國產肉品海鮮推薦「新竹嘉豐水產」頂級益生菌烏金拌麵、「品安鮮物」山鯛片、「御牧牛」常溫牛肉精禮盒。農村好物伴手禮推薦「佳冬鄉農會透紅佳人」巴掌蓮霧，曾是總統府國宴指定水果、「新竹關西鎮李記醬油」古早味黑豆蔭油禮盒。

現場還有產地直送實演美食，「蝦九鱻」南洋風蝦仁飯+蝦仁福袋湯，每日新鮮捕撈急速冷凍保鮮直送；「筍友部落」國宴美食醬筍鮮蝦米粉湯，採用古坑大埔盛產在地甘甜醬筍所熬煮湯頭搭配鮮蝦料理；「好美農漁產」頑皮湯(虱目魚丸+虱目魚皮+蛤蠣湯)等在地美味。

活動期間有多項滿額消費禮，指定日期於12F會館單筆消費滿500元，還有機會獲得新鮮美味肉質細緻的「金鑽鳳梨」、「愛文芒果」。