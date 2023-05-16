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台中東區新地標「LaLaport台中」 首年業績上看65億

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
LaLaport台中2023年5月16日全館正式開幕。圖／三井不動產集團提供
LaLaport台中2023年5月16日全館正式開幕。圖／三井不動產集團提供

集結300家品牌、三井不動產集團在台首座區域型購物中心「Mitsui Shopping Park LaLaport 台中」今日正式開幕，LaLaport董事總經理川邊直樹表示，自試營運以來，LaLaport台中平均平日約有超過2萬2千人入館、假日約4萬5千人。周邊5公里內約也100萬居住人口，看好台中的消費力與未來發展，期許首年的營業目標為65億元、3年後將挑戰年營業額100億元。

LaLaport台中自試營運至開幕，吸引大量人潮造訪，已是台中東區新地標。目前全館已開出9成的專櫃，仍有1成品牌尚未開出，包括饗食天堂、藏壽司等。

來自義大利時尚品牌「REPLAY」全台首間旗艦店進駐LaLaport台中，REPLAY LaLaport台中店的整體店裝與設計以輕工業風為主，大量的木質調色系和永生植物營造室內空間。另外「GO WILD野聚戶外」進駐慶祝開幕，即日起至6/11於門市購買新品2件享8.5折優惠，單筆消費滿3,800元即贈品牌聯名托特包一個。

「Roots」於5/16進駐並推出為期一周開幕優惠活動，5/16至5/22商品全面8折、限量Roots後背包滿額贈、加入Roots行動會員有機會獲得500元購物金及EMOJI貼圖帆布手拿袋禮。周末推出排隊商品經典海狸LOGO有機棉短袖Ｔ恤單一優惠價990元(原價1,880元）。

LaLaport台中迎接全館正式開幕，推出相關交通因應對策，自「南館」試營運起即開始運行假日往返台中火車站與設施間的免費接駁車，平均約每15~20鐘一班，該免費接駁服務將會持續至2023年12月31日止。

「南館」與「北館」共備有1,900個汽車停車位，以及3,500個機車停車位，另外於設施鄰近地點租借土地規畫約有300個臨時汽車停車位，共計約能提供2,200個左右的汽車停車空間。關於停車收費，自4月27日起改為汽車平假日皆為1小時50元，機車平假日皆為1小時10元，於館內消費滿額，以及聯名卡友都能折抵停車費用。

開幕期間除了全館品牌品牌推出限量滿額贈之外，5/16起至6/5舉辦開幕慶抽選活動，活動期間當日消費單筆滿2,000元即可領取抽獎券一張，有機會獲得包含台中洲際棒球場專屬觀看席球票、和苑三井花園飯店 台北忠孝住宿券、Sharp水活力空氣清淨機等抽獎機會。

「REPLAY」全台首間旗艦店進駐LaLaport台中。圖／品牌提供
「REPLAY」全台首間旗艦店進駐LaLaport台中。圖／品牌提供
「Roots」進駐LaLaport台中。圖／品牌提供
「Roots」進駐LaLaport台中。圖／品牌提供
「GO WILD野聚戶外」進駐LaLaport台中。圖／品牌提供
「GO WILD野聚戶外」進駐LaLaport台中。圖／品牌提供

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